Rüzgarda 350 megavatlık güç tahsisi daha

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç’in komisyon başkanlığını yaptığı toplam 370 megavat kapasiteli ihaleler için 108 şirketin başvurusu alındı. İhalelerde en düşük teklif, Hatay bölgesi için verildi. Söz konusu bölge için verilecek 30 megavatlık ön lisansa yönelik 7 firmanın teklif dosyaları incelendi. Hatay bölgesinde kilovatsaat başına -1,83 dolar/cent teklif veren Böğürtlen Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ’ye 30 megavat kapasite tahsisi uygun bulundu. Malatya bölgesi için düzenlenen ihalede 11 şirket yarıştı. Toplamda 80 megavatlık kurulu güç için Tunna Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, kilovatsaat başına -1,81 dolar/cent teklif vererek 30 megavat kapasitenin sahibi oldu. Adıyaman bölgesindeki 40 megavatlık kapasite için 6 şirket yarıştı. Errol Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ kilovatsaat başına -1,40 dolar/cent teklif vererek 20 megavat kapasitenin sahibi oldu.

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Toplam kapasitesi 40 megavat olan Ardahan - Kars bölgesi için Ceres Elektrik Üretim AŞ kilovatsaat başına 7,29 dolar/cent teklif vererek 20 megavat kapasitenin sahibi oldu. Erzincan bölgesindeki 50 megavatlık kapasite için 4 şirket teklif sundu. Arapgir Elektrik Enerjisi Üretim AŞ, kilovat saat başına -1,33 dolar/cent teklifle 48 megavatlık kapasiteyi almaya hak kazandı.

AY SONUNA KADAR DEVAM

Osmaniye bölgesinde, en düşük teklifi veren Güney Res Enerji ve Ak Jeo Enerji’ye 20’şer megavatlık kapasite tahsis edildi. Rüzgarda 21-23 Haziran’da tamamlanan ön lisans ihaleleriyle toplamda 11 bölge için 710 megavatlık ön lisans verilmişti. 29 Aralık’a kadar devam edilecek rüzgar ön lisans ihalelerinde şirketlere bin 330 megavat kapasite daha tahsis edilecek.