Bakan müjdeyi verdi: Sabiha Gökçen seneye metroya kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı (metro inşaatı) incelemesi yaptı. Burada bir değerlendirme konuşması yapan Karaismailoğlu, ülke genelinde demir yolu çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, bu çalışmaların hükümetin ulaşıma ve demir yolu ağına verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

OYNAT 07:05 Hayalet havalimanından rekorların havalimanına Sabiha Gökçen'in hikayesi Sabiha Gökçen Havalimanı yapılması fikri 1995 yılında ortaya atıldı. 1997'de Erbakan hükümeti tarafından proje onaylandı ancak 28 Şubat darbesiyle rafa kalktı. 1998 yılında temeli atılan havalimanı, 1 yıl gecikmeyle 2001'de açıldı. Uzun süre boş kalan havalimanı 2004'e kadar 'kapandı, kapanıyor' iddialarının hedefi oldu. 2005 yılı itibariyle yerli ve yabancı havayolu şirketleri Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Günümüze kadar pek çok ödül alan havalimanı, İstanbul Havalimanı ile birlikte 60 milyon yolcuya hizmet veriyor.



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GÜNDEM İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşları yeniden başladı

EKONOMİ İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı

Çalışmalar tam gaz devam ediyor

Karaismailoğlu şöyle konuştu: "Bulunduğumuz bölge Sabiha Gökçen Havalimanı. Pendik Tavşantepe Metro İstasyonu'ndan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7,5 kilometrelik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hatında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah çalışmaları tamamlayıp 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor.

FOTOĞRAF 10 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, kontrollü sosyal hayata geçiş kararlarının alınmasıyla 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete geçti. İlk etapta İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a gerçekleştirilen seferlerin ardından Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet, bugün itibarıyla iç hat uçuşlarını genişletti. Bu kapsamda iki hava yolu şirketinin 54 gidiş ve 58 geliş olarak planlanan uçuşları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı 2,5 ayın ardından en yoğun gününü yaşıyor. Yolcular, sosyal mesafe kurallarına göre ve termal kameralarla ateş ölçümleri yapılarak binaya alınıyor. Terminal binasına maskesiz yolcu alınmazken güvenlik kontrolünden geçen yolcular görevliler tarafından bilet işlemleri ve bagaj teslimi için yönlendiriliyor. Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular yine sosyal mesafe kurallarına göre ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaşıyor. Yolcuların kontrollü sosyal hayat için gerekli tedbirlere uymaları yönünde anonslar yapılıyor. Bodrum'a seyahat etmek için havalimanına gelen yolculardan Hüsniye Tozan, alınan önlemlerden memnun olduğunu söyledi. Havalimanına tulum, maske ve üzerinde sosyal mesafe uyarısı bulunan siperlikle gelen yolcu Engin Kahyan Öztürk ise Bence sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor ama herkes en azından maskeli. Şu ana kadar siyah maske takan birini görmedim. Şu anda bir sıkıntı yok. Benim uçuşum Antakya'ya. Büyükannem ve büyükbabamla yaşadığım için biraz fazla önlem almak istedim. şeklinde konuştu. Hatay'a seyahat etmek için havalimanına gelen Demet Şişmandere ise Kendi önlemlerimi alıp dikkatli olduğum için şu anda sadece kalabalıktan dolayı biraz evhamlıyım. Havalimanına girişlerde maske zorunluluğu olduğu için burada takılıyor ama ben dışarıda maskesiz insanlara rastladım ifadelerini kullandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haftalar sonra en yoğun gün yaşanıyor: Uzun kuruklar oluştu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet'in iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla haftalar sonra en kalabalık gün yaşanıyor.



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Biliyorsunuz Pendik Tavşantepe İstasyonu, Kartal Metro Hattı'nın bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gelecek. Bunun devamında Pendik Marmaray İstasyonu'ndan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda bitirilirse, o belediye tarafından yapılıyor, bitirilirse yine Ankara'dan Marmaray'la gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı'na erişimi metroyla sağlanmış olacak."

"Finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor"

Türkiye'nin dört bir yanında demir yolları ve hızlı tren hatları konusunda önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, sene bitmeden Sivas hattını işletmeye alacaklarını kaydetti. Karaismailoğlu, "Konya Karaman arasını işletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var, onlarla da ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, büyük hatları şehir içi hatlarla entegre etmenin çabası içinde olduklarını anlattı.

Karaismailoğlu, "Kara yollarında, hava yollarında başardığımız işleri, demir yolunda da en kısa zamanda başarıp demir yolu ağlarının 2023, 2025 hedeflerimizi sağlama doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.