Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanındaki incelemelerini tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu hain saldırıların hesabının misli ile sorulduğunu ve sorulmaya devam edileceğini belirten Uraloğlu, "Bu kalleşçe saldırılarla bizi asla yıldıramayacaklar. Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozamayacaklar. Ülkemizin büyümesine gelişmesine, yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti gibi kalkınma odaklı yatırımlarımıza engel olamayacaklar." diye konuştu.

Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pistinin, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirerek, ülkenin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Küreselleşme sürecinde ülkeler arasında ilişkilerin artması nedeniyle havaalanı hizmetlerinin gelecekte daha da önemli olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu noktada coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan ve sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeki avantajlı konumuyla ülkemiz, havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsaittir." diye konuştu.





"Sabiha Gökçen Havalimanı'mız ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı"





Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılında başlattıkları "sivil havacılık politikası" kapsamında, sektörün özel işletmelere açılmasıyla oluşan rekabet ortamı sayesinde havacılık faaliyetlerinin çok hızlı bir büyüme sürecine girdiğini söyledi.

Düşen maliyetler, atıl havaalanlarının yenilenerek aktif hale getirilmesi ve yeni yapılan havalimanları ile iç ve dış hat yolcu sayında çok önemli artışlar olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, gururla belirtmek istiyorum ki 'dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi; artan rekabet, cesaretlendirici politikalar ve adeta örnek niteliğinde uygulamalarımız sonucunda, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk."

Uraloğlu, Türkiye'nin 2022 yılında Avrupa ve dünya havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3. sıraya, dünyada ise 6. sıraya yükseldiğini belirterek, yolcu trafiği bazında ise 3 havalimanının Avrupa'da ilk 20'de, dünyada ise ilk 50'de yer aldığını belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pist ve tamamlayıcı yapıları projesinin, yapımı devam eden en önemli havayolu projelerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu,

"Bu önemli projeyi başarıyla tamamlamış olmanın gurunu yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'mız her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirecek çalışmaları başlattık. 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile yaklaşık 25 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen'de 2022 yılında bu sayı yaklaşık 31 milyon yolcuya yükseldi. Yolcu sayısında geçen yıla göre yüzde 21'lik bir artış olacaktır.

Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, ülkemizde İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Hizmete açacağımız 2. pist ile önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız."





"Yapım esnasında, pistin altından geçen tünellerle ilgili eleştirileri üzülerek takip ettik"





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın altyapı ile hava trafik kontrol kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip tüm üstyapı tesislerini çağın en son teknolojisiyle yenilediklerini bildirdi.

Uraloğlu, 91 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin yaklaşık 1 yıldır tüm hava trafik sistemleriyle 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet verdiğini belirterek, "İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. Ayrıca 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli yaklaşık 650 bin metrekare orta apron ve 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronunu da proje kapsamında hayata geçirdik." diye konuştu.

Yeni pisti, mevcut pistten 540 metre daha uzun inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pistin TEM Otoyolu ile D100 Bağlantı Yolu üzerinden geçebilmesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu kapasitesini artıracak olan yeni terminal binasının yapılabilmesini teminen;1,520 metre uzunluğunda ve çift tüplü geliş-gidiş trafiğin akışını sağlayacak TEM Bağlantı Tünelini de inşa ettik. Özellikle sosyal medyada dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlarla yayınlanan tünelimiz de bu tünel. TEM Bağlantı Tüneli ile 1,636 metre uzunluğunda Kemiklidere Islahı Tüneli'ni, 960 metre uzunluğunda kargo ve hangar alanına ulaşım için karayolu tünelini ve 838 metre uzunluğundaki orta apron tünelini de inşa ettik. 2. pistimizin yapımı esnasında pistin altından geçen tüneller ile ilgili yapılan eleştirileri üzülerek takip ettik. Şimdi ise o tünellerin ne işe yaradığını daha iyi anlamışlardır diye düşünüyorum. Umarım o eleştirileri yapanlar, bu tünellerimizi kullanarak havalimanımıza daha hızlı, konforlu ve emniyetli bir şekilde ulaşım sağlar."



