Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Saha yolculuğu başladı Akkuyunun ikinci ünitesinin buhar jeneratörleri kolektörleri sevkiyatları devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Saha yolculuğu başladı: Akkuyu’nun ikinci ünitesinin buhar jeneratörleri kolektörleri sevkiyatları devam ediyor

Rosatom’un grup şirketlerinden Atomenergomash’ın makina bölümünün bir parçası olan AEM Teknoloji’nin Petrozavodsk Şubesi tarafından Akkuyu NGS’nin ikinci güç ünitesinin ilk buhar jeneratörüne ait iki kolektörün sahaya sevkiyatları için yolculuk başladı. Buhar jeneratörünün ayrılmaz bir parçası olan kolektör, birinci güvenlik sınıfı ekipmanları arasında yer alıyor.

Haber Merkezi İHA
Akkuyu’nun ikinci ünitesinin buhar jeneratörleri kolektörlerinin saha yolculuğu başladı.
Akkuyu’nun ikinci ünitesinin buhar jeneratörleri kolektörlerinin saha yolculuğu başladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ekipman üretimi ve sevkiyatı devam ediyor.

  • Bir güç ünitesinde teslimat kapsamında her bir buhar jeneratöründe iki olmak üzere 8 kolektör gövdesi yer alıyor. Toplam yüksekliği 5 metreden, çapı ise bir metreden fazla olan kolektörler, reaktörün birinci ve ikinci devrelerinin soğutucuları arasındaki ısı değişimini gerçekleştiriyor.

Akkuyu’nun ikinci ünitesinin buhar jeneratörleri kolektörlerinin saha yolculuğu başladı

Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Santralin ilk ünitesinde kullanılacak buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı
EKONOMİ
Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Santralin ilk ünitesinde kullanılacak buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı

Üretim süreci nasıl oluyor?

Üretim sürecinde, dövme metal çubuklar mekanik işleme tabi tutuluyor, iç yüzeye paslanmayı önleyici antikorozif plakaj uygulanıyor. Gövde parçalarının kaynağı yapılıyor ve ısıl işlem gerçekleştiriliyor.

Akkuyu’nun ikinci ünitesinin buhar jeneratörleri kolektörlerinin saha yolculuğu başladı
  • Bir kolektörün kaynak ve yüzey kaplama işlemi yapılırken 2 tondan fazla kaynak malzemesi tüketiliyor. Üretimi tamamlanmış bir kolektörün ağırlığı ise 16 tonu aşıyor. Ürün imalatı yapılırken her aşamasında, görsel ölçüm ve ultrasonik test, radyografi ve renk denetimi de dahil olmak üzere kalite kontrolü gerçekleştiriliyor.

Akkuyu NGS'de önemli gelişme: İlk ünitede kilit aşama tamamlandı
EKONOMİ
Akkuyu NGS'de önemli gelişme: İlk ünitede kilit aşama tamamlandı

Bakan Dönmez güzel haberi duyurdu: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temeli atıldı
EKONOMİ
Bakan Dönmez güzel haberi duyurdu: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temeli atıldı
Abone Ol Google News
Minibüs şoförlerinden taktik

Minibüs şoförlerinden taktik

​Denetimde normal; sonrasında ise tıka basa dolu...
Pınarın katledildiği ev kan donduruyor

Pınar'ın katledildiği ev kan donduruyor

​Varilin yanında yanmış kağıt parçaları ve dağınık halı...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan Ayasofya açıklaması: Cuma günü her şey hazır olacak

Tepki çeken sözleri nedeniyle daha önce de özür dilemişti.

Bir hafta sonra bedava

Bir hafta sonra bedava

​Yıldız isimler, sezon sonu itibarıyla serbest kalacak.

​CHP'nin sözde hastanesine bir hasta bile gelmediği için kilit vuruldu.

Ayasofya'ya güneş başka doğdu

Ayasofya'ya güneş başka doğdu

​İlk namaza hazırlıklar sürerken havadan görüntülendi.

PSG'den ayrılacak mı? Mbappe transfer kararını açıkladı
Spor

PSG'den ayrılacak mı? Mbappe transfer kararını açıkladı

Dünyanın en değerli futbolcusu olarak gösterilen 21 yaşındaki Mbappe yeni sezon da PSG forması giyeceğini söyledi. Fransız yıldız, "Kulübümle sözleşmem 2022'ye kadar devam ediyor. 50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim" dedi.
Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü
Gündem

Zonguldak'ta vahşet: Tadilat yapan iki işçi öldürülüp, ormana gömüldü

Muğla'da kaybolduktan beş gün sonra eski erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü, cansız bedeni varile koyulup yakıldıktan sonra üstüne beton döküldüğü belirlenen 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yankılar devam ederken, bir vahşet haberi de Zonguldak'tan geldi. Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde, evde tadilat çalışması yapan Salim Çatma ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, cesetleri traktörle ormana taşıyarak gömdükleri tespit edilen ev sahibi İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K. ise aranıyor.
Cesette ağır işkence izlerine rastlandı: Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü
Dünya

Cesette ağır işkence izlerine rastlandı: Terör örgütü YPG/PKK, fidye için alıkoyduğu genci işkenceyle öldürdü

YPG/PKK'lı teröristler yaklaşık 10 ay önce Rakka'nın Tabka ilçesinde, Deyrizorlu Azaba Aziz Eş-Şelleş'ı, terörist oluşumlar içinde bulunduğu gerekçesiyle alıkoydu. 26 yaşındaki Şelleş'in serbest bırakılması için ailesinden yüklü miktarda para isteyen örgüt, yoksul aileden istediğini elde edemeyince genci işkenceyle öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.