Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Salgına rağmen işsizlik azaldı Tarım dışı işsizlikte dikkat çeken düşüş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Salgına rağmen işsizlik azaldı: Tarım dışı işsizlikte dikkat çeken düşüş

Türkiye’de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalışla yüzde 13,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi olarak kaydedildi. Genç işsizlik oranı martta 0,6 puan azalışla yüzde 24,6’ya geriledi. Tarım dışı işsizlikteki yüzde 1,1’lik düşüş dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de işsizlik oranı, koronavirüs salgının ekonomiye etkilerine rağmen geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,2'ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 13,2 oldu.

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0,4 puan düştü. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 24,6 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0,8 puan azalışla yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI DÜŞTÜ

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 662 bin kişi azaldı ve 26 milyon 133 bin kişiye düştü. İstihdam oranı da 3,4 puan azalarak yüzde 42 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,4'ü tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 4,9'u inşaat, yüzde 57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI

  • İş gücü martta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 235 bin kişi azalarak 30 milyon 104 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 4,5 puanlık azalış ile yüzde 48,4 oldu. Martta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 4,8 puan azalarak yüzde 29,1 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4,5 puan azalarak yüzde 18,6 olarak belirlendi.

Villa tipi oteller tercih nedeni: Albayrak Grubu yatırıma hız verdi
EKONOMİ
Villa tipi oteller tercih nedeni: Albayrak Grubu yatırıma hız verdi
Abone Ol Google News
İsrailin sonu olur

İsrail'in sonu olur

Batı Şeria'nın ilhakı İslam dünyasında büyük öfkeye yol açacak.
Bekçi düzenlemesi TBMMden geçti

Bekçi düzenlemesi TBMM'den geçti

​Bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.
Ayasofyasürecini o başlattı

Ayasofya
sürecini o başlattı

​Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor.
Zayed'in<br>toplu mezarları!

Zayed'in
toplu mezarları!

​Hastane, kuyu, çöplük, su deposu gibi yerler ceset dolu.
Dolmabahçe de<br>müze yapılmıştı

Dolmabahçe de
müze yapılmıştı

​Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü tarihi camiyi asıl işlevinden koparmıştı.
Villa tipi<br>oteller tercih nedeni

Villa tipi
oteller tercih nedeni

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

Oralarda<br>da izin verildi

Oralarda
da izin verildi

​Türkiye farklı inanç gruplarına olan saygısıyla farkını ortaya koydu.
Rahatlığın<br>bedeli ağır oluyor

Rahatlığın
bedeli ağır oluyor

​Doğum gününde koronavirüs hediye ettiler.
Kurban<br>detayları belli oldu

Kurban
detayları belli oldu

​Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak.
Heykeller<br>kaldırılmaya başlandı

Heykeller
kaldırılmaya başlandı

​Irkçı mirasın izi heykeller tek tek yıkılıyor.
Uyarı kararı siyasi mi?

Uyarı kararı siyasi mi?

​Almanya AB üyesi olmayan ülkelere kısıtlama kararını uzattı.
Parklarda buluştular

Parklarda buluştular

​Torunlarıyla park ve bahçelerde bir araya gelen vatandaşlar karardan memnun.
Halay ve<br>horonsuz düğün

Halay ve
horonsuz düğün

​İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde uygulanacak tüm kurallar.
Denemeye devam

Denemeye devam

Fenerbahçe ​2 yıl içinde 3 teknik adam değiştirdi.
Ayakta<br>konser olmayacak

Ayakta
konser olmayacak

​Konser alanında maske takmayan kişiler etkinlik alanından çıkartılacak.
Kardeşim<br>ekmeğinin peşindeydi

Kardeşim
ekmeğinin peşindeydi

​Van'da şehit düşen Emrah Baran'ın abisi konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.