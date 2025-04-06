Saman fiyatları 3 ayda yüzde 18,4 yükseldi

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yayınladığı fiyat bülteninden alınan bilgilere göre, 1 Ocak'tan bu yana besiciliğin en önemli girdisini oluşturan yemlerin fiyatlarında artışlar yaşandı.





Yeni yıla girerken 602,5 lira olan 50 kilogram süt yemi (19) yüzde 10,4 artışla 665 liraya, 50 kilogramlık süt yemi (20) 621,5 liradan yüzde 8,6 yükselişle 675 liraya, süt yemi (21) ise yüzde 8,7 artarak 652,5 liradan 709,5 liraya çıktı. Besi yeminin 50 kilogramlık torbası ise 551,25 liradan yüzde 11,11 yükselerek 612,5 liraya ulaştı. Mısır alajında 2,70 liradan 2,98 liraya yükselmeyle yüzde 10,37'lik bir artış oldu.





SAMAN FİYATI ÇİĞ SÜTÜ GEÇTİ



