Sanayi 2018’e güçlü başladı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, arındırılmamış olarak yüzde 12.9 artarak 2018’e güçlü bir başlangıç yaptı. Analistler, öncü verilerin sanayi üretiminin şubat ve martta da yıllık bazda güçlü büyümeyi sürdürebileceğine gösterdiğini; ikinci çeyrekle birlikte ekonomik aktivitenin performansı açısından dış talebin önemli olacağını belirtiyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 0.8 düştü.

2011’DEN BERİ EN İYİLERDEN BİRİ

Söz konusu verileri değerlendiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretiminin ocak ayında, 2011 yılından sonra en hızlı artışlarından birini gerçekleştirdiğini belirterek, “Ülkemizde kapasite kullanım oranları, artık yeni yatırımların hızlanacağı seviyelere tekrar ulaştı. 2018 yılı yatırımların da büyümede çok önemli katkı sunacağı bir dönem olacak” ifadesini kullandı. Hesaplama yöntemi değişen ve güncellenen sanayi üretim rakamlarının, ilk defa bu ay yayımlandığına değinen Özlü, ölçümlerin büyümeyi öngörmekte daha fazla yardımcı olacağını ve Türkiye’nin sanayi öncülüğünde güçlü büyümesine devam edeceğini belirtti. Türk sanayisinin bu başarısında, ihracat pazarlarındaki toparlanma, tüketimleri ve yatırımları artırmak amacıyla alınan tedbirler, sanayicinin azmi ve becerisinin etkili olduğunun altını çizen Özlü, ihraç edilen malların yüzde 93’ünün imalat sanayi ürünü olduğunu göz önüne alındığında Türk sanayicisinin başarısının bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

POTANSİYELİN ÜZERİNDEN BÜYÜME

Öte yandan TÜİK Mart ayı itibariyle daha önce sanayi üretim verisinin hesaplamasında kullanılan 2010=100 baz yılı yerine 2015=100 referans yılını baz almaya başladı. Yeni sanayi üretim verileri de buna göre yayımlandı. Analistler, hesaplama yönteminde yapılan değişiklik neticesinde sanayi üretim ve büyüme verisinin de birbirine daha uyumlu hale geldiğine dikkat çekiyor. İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, veri hesaplamasında milli gelir serisinin hesaplamasında yapılan değişikliğe benzer bir revizyon olduğunu, artık milli gelir serisi ile daha uyumlu bir seri oluşturulduğunu, anket bazlı seri yerine idari kayıt esaslı bir hesaplama yapıldığını söyledi. Kömürcüoğlu, söz konusu verilerin ekonomide güçlü seyrin sürdüğüne işaret ettiğini de dile getirdi. Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Direktörü Ali Kırali de, verilerin detaylarındaki ekonomik aktivitenin 2018’e potansiyelin oldukça üzerinde bir hızda büyüme ile başladığını teyit ettiğini söyledi. Kirali, gelecek aylarda yeni seriye göre tahmin yapılacağı için daha derinlikli analiz yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Sanayi üretiminde hesaplama değişti

Daha önceki yıllarda sabit temel yıl ağırlıkları kullanılarak hesaplanan “sanayi üretim endeksi”, her yıl ağırlık güncellemesine dayalı zincirleme endeks yöntemine göre hesaplanarak aylık olarak yayımlanmaya devam edilecek. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, endeks hesaplamasında baz yılı değişikliğinin yanı sıra 5 bin şirketten alınan anket bilgileri yerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mikro verilerinin kullanılmaya başlandığı belirtildi. Bu çerçevede yaklaşık 7 bin firmadan alınan üretim değerleri ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 300 binden fazla firmanın cirolarındaki üretim değeri tahminleriyle hesaplama yapıldı.

Toplam ciroda yüzde 25 artış

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Sanayide takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Ocak 2017’ye göre yüzde 50,3 olarak gerçekleşti.