Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Sanayi üretiminde dikkat çeken yükseliş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretiminde dikkat çeken yükseliş

Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sanayi üretim endeksi kaç? Sanayi sektörü neleri kapsar?
Arşiv

TÜİK, şubat ayı sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Aylık yüzde 4,4 artış gösterdi

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

Bakan Dönmez: Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

Sanayi üretimi beklentileri aştı

Beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyordu.

Petrolün varil fiyatı 101 dolar seviyesinde
EKONOMİ
Petrolün varil fiyatı 101 dolar seviyesinde

Tarım Bakanı Kirişci: Üretimde rekor kırdık şeker fazlasıyla yeter
EKONOMİ
Tarım Bakanı Kirişci: Üretimde rekor kırdık şeker fazlasıyla yeter
Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi
Kazdıkça tarih fışkırdı

Kazdıkça tarih fışkırdı

Ziyaretçi sayısını 15 katına çıkardı.
Sen şimdi cennettesin

'Sen şimdi cennettesin'

Mahra'nın mezarında duygulandıran mektup.

​Bahçeli: Korkmayın, ipe un sermeyin, siz de ilan edin adayınızı.

​Kiev'i düşüremeyen Rusya yeni hedefine doğru ilerliyor.
Miniklere<br>ara tatil hediyesi

Miniklere
ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor.

​Köylüler gözü gibi bakıyor: Herkes görmek için akın ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.