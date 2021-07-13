Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 40,7 yükseldi   

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık 1,3 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.

EKONOMİ Sanayi üretim endeksinde artış