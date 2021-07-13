Ekonomi Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 40,7 yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 40,7 yükseldi   

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 yükseldi.

Haber Merkezi AA
Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 40,7 yükseldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık 1,3 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı.

Sanayi üretim endeksinde artış
EKONOMİ
Sanayi üretim endeksinde artış

Sanayi üretim endeksi yükseldi
EKONOMİ
Sanayi üretim endeksi yükseldi
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