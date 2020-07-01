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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank İmalat PMI endeksi Şubat 2018den beri en yüksek değerde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İmalat PMI endeksi Şubat 2018'den beri en yüksek değerde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Üretiminin öncü göstergesi imalat PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer" dedi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üretiminin öncü göstergesi imalat PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

İSO imalat PMI yükselişte
EKONOMİ
İSO imalat PMI yükselişte
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