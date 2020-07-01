Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: İmalat PMI endeksi Şubat 2018'den beri en yüksek değerde

Türkiye adını raylara yazdırıyor: Milli tren ilk testine çıktı

Yerli kaynaklar ile üretilen milli elektrikli tren test için raylara indi. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolunda katettiği mesafenin bir nişanesi olan milli elektrikli tren, fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine de başlayacak.İthal edilen emsallerine göre yüzde 20 daha uygun maliyetle üretilebilen trenin beyni de Türk mühendisler tarafından dizayn edildi. Türkiye'yi bu alanda küresel bir oyuncu yapacak tren ile 160 milyar euroluk pazara da giriş yapılmış olunacak.