Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 200 bin liralık hibe müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatyalı İş Adamları Derneği'nin (MİAD) toplantısına katıldı. Bakan Varank konuşmasında, “TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. Bu programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebilecek" dedi.

Depremden zarar gören kobilere destek

Malatya ve Elazığ'da KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programını uygulamaya aldıklarını dile getiren Varank, "Gıdadan tekstile, makineden mobilyaya pek çok alanda güçlü bir kapasite birikimi söz konusu. Tabi bu altyapının gelişmesinde sunduğumuz desteklerin büyük katkısı oldu. Bugüne kadar Malatya'da 8 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 28 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda 6 bine yakın KOBİ, KOSGEB'ten faydalanıyor" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın inovasyon alanında da önemli adımlar attığını belirten Bakan Varank, "Bakanlığımızca desteklenen teknoparkın doluluk oranı yüzde 95. Şehrimiz ayrıca tekstil ve makine alanında inovatif çözümlere odaklanmış Ar-Ge merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. İlimizdeki organize sanayi bölgelerinde 27 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu kapasiteyi daha da geliştirmek istiyoruz" dedi. Bakan Varank devamında şöyle konuştu:

"Maalesef yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Malatya ve Elazığ'da KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programını uygulamaya aldık. Bu kapsamda; depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Dün itibariyle de her iki ilde yeni bir programı daha başlattık. Bölge ekonomisinde olası bir durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak istiyoruz. İşte bu kapsamda imalat sanayi işletmeleri, depremden zarar görmese de, KOSGEB'in İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Yani çalışan sayısına bağlı olmakla birlikte, işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB faiz desteği programından yararlanacak"

REKLAM

AA Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci programına başvurular 28 Şubat'a kadar devam edecek

Türkiye'nin girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji tabanlı işlerde, büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Varank, “İşte daha bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Teknopark İstanbul'un ikinci etabının açılışını gerçekleştirdik. Bakınız tek başına bu teknopark; 312 şirket 5 binin üzerinde çalışanıyla savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler ortaya çıkarıyor. Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, BMC Power gibi büyük şirketler; Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan gibi yüksek teknoloji firmaları burada yerli ve milli projelere imza atıyor" dedi.

TÜBİTAK ve KOSGEB'in iş kurmak ya da kurduğu işi daha da geliştirmek isteyenlere çok zengin imkânlar sunduğunu kaydeden Bakan Varank, "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. Bu programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp; teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor" dedi.