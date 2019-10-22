Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varanktan müjde KOSGEBden girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan müjde: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan müjde: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilere 50 bin liraya kadar yeni kredi müjdesi vererek, "İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak" dedi.

Haber Merkezi IHA
Yeni kredi programı geliyor.
Yeni kredi programı geliyor.

TechXtile Start-Up Challenge ile Bursa Textile Show Açılış Töreni, Bakan Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

"Melek yatırımcı sayısı artacak"

Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kurduklarını ifade eden Bakan Mustafa Varank, “Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirme yapacağız. Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istiyoruz. Yurt dışından gelen girişimciler için hoş geldin paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarımızla çalışacağız.

İHA
TechXtile Start-Up Challenge ile Bursa Textile Show Açılış Töreni gerçekleşti.

Ekosistemin geneli için finansman kaynakları da özel bir önem taşıyor. Bu maksatla melek yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız. Yine, girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler alacağız.

50 bin liraya kadar kredi

  • KOSGEB’in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüz-i miktarda bir faiz ödemesi yapacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik” diye konuştu.

"100 bin Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağız"

Ar-Ge ekosistemini iyileştirmek adına 17 senede önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Varank, “200’ü aşkın üniversite, bin 500’ün üzerinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 bin araştırmacı bu ekosistemin temel aktörleri.

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Niceliğin yanı sıra, niteliği de daha üst basamaklara çıkarmak istiyoruz. Bunun için de; çocuklardan gençlere varıncaya dek, geleceğimizin teminatı olacak yeteneklere yatırım yapıyoruz. Kuracağımız 100 Deneyap teknoloji atölyesinde 5 yılda yaklaşık 50 bin özel yetenekli öğrencimiz teknoloji eğitimleri alacak. Bu sene ilk kez Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını uygulamaya başladık ve beklentimizin çok ötesinde bir taleple karşılaştık. Yine bu dönem başlattığımız Sanayi Doktora programında geçtiğimiz hafta yeni çağrıya çıktık. Gayemiz üniversite-sanayi iş birliğini daha güçlü ve verimli bir hale getirmek. Programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs veriyoruz. Tekstil mühendislerimizi de bu programa başvurmaya davet ediyorum. Sektörde oluşturacağımız yeni markalar, yeni iş modelleri ya da teknoloji yoğun ürünler ülkemize rekabet avantajı sağlayıp, sıçrama yaptırabilir. Türkiye ekonomisi emin adımlarla yoluna devam ediyor” şeklinde konuştu.

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