Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bin 261 yatırım teşvik belgesi verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bin 261 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ağustos 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık ağustos ayında bin 261 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

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Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bin 261 yatırım teşvik belgesi verdi
Foto/arşiv

Buna göre, ağustos ayında 1261 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 47 milyar 473 milyon 698 bin 757 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 148 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 821 milyon 160 bin 999 lira olan ve 1339 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 38 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 237 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 578 milyon 359 bin 936 lira, istihdam edilenlerin sayısı 10 bin 497 oldu.

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Tutarlarıyla öne çıkan yatırımlar

Ağustosta en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 163 milyon 150 bin lirayla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin yatırımı için düzenlendi. Şirket, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde şişe, damacana, kavanoz, çanak ve tüplerin üretimini yapacak.

Cemre Marin Endüstri AŞ, Yalova'nın Altınova ilçesindeki açık deniz rüzgar türbini destek gemisi inşası için 1 milyar 631 milyon 19 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verilen teşvik belgesi, Kastamonu'nun merkez ilçesindeki 1 milyar 507 milyon liralık yatırımı içeriyor, kağıt ve kartonun reçine ile lamine edilerek yapılan levhaların üretimini kapsıyor.

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