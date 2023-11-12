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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bin 301 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın ağustos ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:37 - 12/11/2023 Sunday
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın ağustos ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, ağustosta bin 301 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 78 milyar 956 milyon 774 bin 642 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 25 bin 377 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.


Öte yandan sabit yatırım tutarı 985 milyon 561 bin 981 lira olan ve 1201 istihdam öngörülen 41 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 287 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 421 milyon 237 bin 258 lira, istihdam edilenlerin sayısı 16 bin 132 oldu.


En yüksek tutarlı yatırım teşvik belgesi, 7 milyar 493 milyon 354 bin 500 lira ile Denizli Büyükşehir Belediyesi-Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (DESKİ) içme suyu dağıtım hizmetleri kapsamında düzenlenirken bu yatırıma KDV istisnası sağlandı.



#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#teşvik belgesi
#yatırım
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