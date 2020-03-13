Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kolonya kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan kolonya kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını açıkladı. Böylece petrol rafinerilerinde etanol talebi azalacak. Corona virüse karşı yüksek talep gören kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak. Kolonya ve dezenfektan üretimi de artacak.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen ve dünyayı sarsan koronavirüsüne karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantının ardından stratejik bir adım attı.

Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretim ile karşılaması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kararla benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını ifade ederek, “Böylece rafinerilerin biyoetanol talebi azalacak. Koronavirüsüne karşı kullanılan, son günlerde yoğun talep gören el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol üreten fabrikalar artık etil alkol üretecek” dedi.

YÜZDE 3 ORANINDA ETANOL

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırılmasını zorunlu kılıyordu.

KRİTİK HAMLE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüm dünyada ölümlere neden olan koronavirüsüne karşı etkili silahlardan biri olan etil alkolün üretimi konusunda kritik bir hamle yaptı. Bakanlık EPDK’dan etanolün, akaryakıt sektörü yerine etil alkol olarak koronavirüse karşı etkili kolonya ve dezenfektanların üretimine yönlendirilmesini talep etti.

BUGÜNDEN İTİBAREN 3 AY BOYUNCA

Bunun üzerine EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri, 13 Mart 2020’den itibaren 13 Haziran 2020 tarihine kadar askıya aldı.

Bakan Varank, bu kararla birlikte benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına kalktığını ifade ederek, “Böylece petrol rafinerilerinin biyoetanol talebi azalacak. Üreticiler benzine karıştırılacak biyoetanol üretimi yerine, koronavirüsüne karşı kullanılan ve yoğun talep gören dezenfektanlar ve kolonyaların üretiminde kullanılan etil alkolün üretimine yoğunlaşacak. Bu karar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK’ya çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

"PROBLEMİN KAYNAĞINA İNDİK"

Piyasadaki eğilimleri yakından takip ettiklerini, koronavirüsün tüm dünyada hızla yayılmasıyla birlikte kolonya ve dezenfektan talebinde yüksek bir artışla karşılaştıklarını kaydeden Bakan Varank, “Tabi bu durum bazı fırsatçıların vatandaşın cebine göz dikmesi sorununu da beraberinde getirdi. Bu sorunu aşmak için, problemin kaynağına indik.” diye konuştu.

SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Varank, üreticilerle görüştüklerini, sorunu başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla masaya yatırdıklarını anlatarak, “Nihai aşamada talebimizi EPDK’ya ilettik. Onların da çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek” dedi.

SPEKÜLATÖRLERİN OYUNU BOZULACAK

Bu düzenleme ile önemli bir ithal girdisi olan etanolün, Türkiye’deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini vurgulayan Varank, “Yani ithalat yerine, artık yurt içindeki kapasiteyi daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış, piyasada artan talebi dengeleyecek. Bu ürünlerin fiyatında sağlanacak istikrarla birlikte, spekülatörlerin oyunları bozulmuş olacak” diye konuştu.

Türkiyede ikinci korona vakası

Türkiye'de ikinci korona vakası

Bakan Koca: İlk hastamızın çevresindeki kişide tespit edildi.
İkinci büyükindirim kapıda

İkinci büyük
indirim kapıda

​Bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.
Peş peşeiptaller geliyor

Peş peşe
iptaller geliyor

​Koronavirüs salgını iş dünyasını da vurdu.
Her burnu akan<br>hastaneye gitmesin

Her burnu akan
hastaneye gitmesin

​Uzmanlar: Her nezle belirtisi koronavirüs değildir!
Piyasalarda<br>koronavirüs krizi

Piyasalarda
koronavirüs krizi

Tarihe yeni 'kara perşembe' olarak geçti.
Koronavirüs çağrısı!

Koronavirüs çağrısı!

​İran 'ACİL' koduyla yardım talebinde bulundu.
Günler önce<br>elini sıkmıştı

Günler önce
elini sıkmıştı

​Brezilya Devlet Başkanı'nda korona şüphesi.
İlk defa<br>tek haneye düştü

İlk defa
tek haneye düştü

​Çin'deki ölümcül salgında son bilgiler umutlandırdı.
Test sonuçları<br>pozitif çıktı

Test sonuçları
pozitif çıktı

Karantinaya alınan ​Kanada Başbakanı'nın eşinden kötü haber.
Bazı maçlara çıkmayacaklar

Bazı maçlara çıkmayacaklar

​Arsenal teknik direktörü koronavirüse yakalandı.
Türkiye farkı

Türkiye farkı

​Doktor geçebilir demediği sürece pasaport görevlisi izin vermedi.
Virüsü ABD getirdi

Virüsü ABD getirdi

​Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Licien'den çarpıcı iddia.
Utanmazlık

Utanmazlık

Tanju Özcan 'işim olmaz' dediği HDP'li Yolci'nin avukatlığını yapmış.
Ateşi çıkan<br>infaz ediliyor

Ateşi çıkan
infaz ediliyor

​Karantina imkanı bulunmadığı için aşırı dozda anestezi verip öldürüyorlar.

Dink suikastı<br>sanığı infaz edildi

Dink suikastı
sanığı infaz edildi

​Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Fırsatçıya fırsat yok

Fırsatçıya fırsat yok

​VİMER-189 ihbar hattına gelen şikayetler sonrası ekipler sahaya indi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.