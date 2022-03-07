Ekonomi Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 4,2 yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021'in 4'üncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu dönemde 2020'nin 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 4,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 2,2, çeyreklik bazda yüzde 3,5 artış gösterdi.

Yıllık en fazla artış ara malı üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 5,6 ile ara malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 7,8 ile dayanıklı tüketim malı üretiminde oldu.

TOKİ’nin kampanyasının ayrıntıları belli oldu: Konutta yüzde 22 arsada yüzde 10 indirim olacak
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TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacak.
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Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.
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Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.
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Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.
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Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
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Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak.
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Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.
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Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak.
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Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.
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Ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler. Ayrıca 14 Nisan’dan sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
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İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.
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Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.
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Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.
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Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.
TOKİ’nin kampanyasının ayrıntıları belli oldu: Konutta yüzde 22 arsada yüzde 10 indirim olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak indirim kampanyası 22 Mart'ta başlayacak. TOKİ'den konut ve işyeri almış vatandaşlara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. 22 Mart tarihinde başlayacak kampanyada ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. İşte TOKİ'nin indirim kampanyasının ayrıntıları ..

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