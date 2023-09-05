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Ekonomi

Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı: En fazla yükseliş sermaye malı üretiminde

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre 3,2 yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artışı yüzde 11,1 ile sermaye malı üretiminde gerçekleşti.

13:57 . 5/09/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan-Haziran 2023 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.


Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 3,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düştü.


Bu yılın ikinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi önceki döneme göre yüzde 3,2 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi.


En fazla artış sermaye malı üretiminde


Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artışı yüzde 11,1 ile sermaye malı üretiminde gerçekleşti.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 6,1 ile sermaye malı üretiminde oldu.




#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#verimlilik istatistikleri
#kişi başına üretim
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