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Ekonomi Sanayide çarklar yeniden hızlandı Türkiye verilerle Çin, ABD ve Almanya gibi devleri geride bıraktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayide çarklar yeniden hızlandı: Türkiye verilerle Çin, ABD ve Almanya gibi devleri geride bıraktı

Sanayi üretimi mayısta yüzde 17,4 arttı. İtalya ve Fransa’dan sonra en hızlı toparlanan üçüncü ülke olan Türkiye, Çin gibi devleri geride bıraktı. Sanayide çarkların yeniden hızlandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet toplamında da ciro endeksi yüzde 12,5 yükseldi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Pandemi sürecini alınan ekonomik önlem ve teşviklerle en az hasarla atlatmaya çalışan Türkiye'de sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, yıllık bazda yüzde 19,9 azalışa rağmen, veriler sanayide çarkların yeniden hızlandığı şeklinde yorumlandı. Türkiye ayrıca bu verilerle mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri oldu. Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 19,9 azaldı, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 30,6 düşüş gösterdi.

Fotoğraf: Arşiv

İMALATTA YÜZDE 19,3'LÜK YÜKSELİŞ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,3 düştü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 17,4 arttı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti.

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EN HIZLI TOPARLANAN 3 ÜLKEDEN BİRİYİZ

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mayıs ayı sanayi üretiminin beklentiler dahilinde yıllık bazda düşerken nisana göre yüzde 17,4 yükseldiğini belirterek, “Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk, endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu.

DEVLERİ GERİDEN BIRAKTIK

Bakan Mustafa Varank, paylaşımında ülkelere göre mayıs ayı sanayi üretiminin aylık değişimiyle, endeksin alt kalemlerine ilişkin değişimlerin görüldüğü grafiklere de yer verdi. Buna göre Türkiye, mayıs ayı sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 17,4’lük artış performansıyla İtalya ve Fransa’nın ardından 3’üncü olurken, aralarında İspanya, Almanya, Çin, ABD ve Güney Kore’nin de bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.

İNŞAAT, TİCARET VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE CİRO ARTIŞI

  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını belirterek, “Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı” ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine yönelik önemli mesajlar verdi. Sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığına dikkati çeken Albayrak, “Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttı. Ayrıca sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12,5 yükseldi. Her iki endekste de ‘V’ çıkışı ilk sinyalini gördük” paylaşımında bulundu.


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