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Ekonomi TÜİKte yeni dönem 19 daire başkanlığıyla faaliyetlerini sürdürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜİK'te yeni dönem: 19 daire başkanlığıyla faaliyetlerini sürdürecek

Türkiye İstatistik Kurumu'nun görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu daire başkanlıklarının kuruluş, görev ve yetkileri düzenlendi. TÜİK, 19 daire başkanlığıyla faaliyetlerini sürdürecek.

Haber Merkezi AA
TÜİK'te 19 daire başkanlığı oluşturuldu.
TÜİK'te 19 daire başkanlığı oluşturuldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, TÜİK'in görev alanıyla ilgili hizmetlerinden sorumlu daire başkanlıklarının kuruluş, görev ve yetkilerini düzenliyor.

Buna göre, TÜİK'te Bilişim Teknolojileri, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma İstatistikleri, Demografi İstatistikleri, Dijital Dönüşüm ve Projeler, Eğitim, Fiyat İstatistikleri, İşgücü ve Yaşam Koşulları, Kısa Dönemli İş İstatistikleri, Metaveri ve Kayıt Sistemleri, Sektörel İstatistikler, Sosyal İstatistikler, Tarım İstatistikleri, Ulusal Hesaplar, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret İstatistikleri, Veri Toplama Daire Başkanlığı, Yazılım, Yıllık İş İstatistikleri, Yöntem Araştırmaları olmak üzere 19 daire başkanlığı faaliyet gösterecek.

Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı, fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik, gösterge üretmek, endeks ve satın alma gücü paritesi göstergelerini hesaplamak gibi sorumluluklar üstlenecek.

İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı, hane halkı iş gücü, hane halkı tüketim harcamaları, gelir dağılımı, yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri üretecek.

Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı, eğitim, sosyal koruma, kültür, spor, sağlık, ölüm nedeni, adalet, suç ve seçim istatistikleri oluşturacak.

Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı, arazi kullanımı, tarımsal üretim, tarımsal yapı ve benzeri konularda tarım sektörüne ilişkin istatistikleri üretecek, tarımsal denge ve tarım sektörü ekonomik hesapları gerçekleştirecek.

Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı, gayrisafi yurt içi hasıla, kurumsal sektör hesapları yapacak, arz ve kullanım tabloları ile girdi-çıktı tablolarını oluşturacak.

Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı, uluslararası mal ticareti, hizmet ticareti istatistiklerini ve endekslerini, turizm istatistiklerini üretecek.

Veri Toplama Daire Başkanlığı, veri toplama yöntemlerine ilişkin araştırmaları yapacak ve uygulayacak.

Yazılım Daire Başkanlığı, istatistik üretimi kapsamında veri toplanması, işlenmesi, analizi ve dağıtımına yönelik yazılım uygulamalarını geliştirmek, işletmek, yenilemek ve sürekliliğini sağlamakla görevli olacak.

Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ekonomik yapısına ilişkin yıllık istatistikler üretecek.

Kurumda işlerin niteliğine göre merkezde grup başkanlıkları, bölge müdürlüklerinde ise grup müdürlükleri başkan onayıyla kurulup kaldırılabilecek.

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