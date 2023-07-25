SARBOT yeni sistem ve donanımlarıyla IDEF 2023'te tanıtıldı  

Yazılımı ve donanımı tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan, savunma ve saldırı kabiliyetine sahip, otonom silah sistemi SARBOT için özel bir gösterim gerçekleştirildi. Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı anısına 2 bin 23 adet üretilen SAR 2023 Tabancası IDEF’23 katılımcıları ile buluştu.

"Herkes için iyi bir fuar olmasını diliyorum"

Tanıtım etkinliğinden önce konuşan Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, “143 yıllık köklü geçmişiyle savunma sanayinde hep ilkleri hedefleyen Sarsılmaz, IDEF 2023’te de yenilikleri sergiliyor. Bunların arasında TUSAŞ ile ürettiğimiz 25 milimetre kara topu, insansız sistemler üzerinde bugün lansmanını yapacağımız Sarbot’umuz ve makineli tüfeğimiz var. Aynı zamanda silah entegre edilmiş dronumuz bulunuyor. Bunlara ek olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel sınırlı sayıda ürettiğimiz SAR 2023 tabancamızı fuarda ziyaretçilerimizle buluşturduk. Herkes için iyi bir fuar olmasını diliyorum” dedi.

"Yerlilik oranı yüzde 75'in üzerinde"