Savaş Avrupa Birliği ülkelerini de vurdu: Enflasyon artıp büyüme zayıflayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2022 İlkbahar" raporu yayımlandı.

Raporda, AB ve Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, 2023'te yüzde 2,3 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" raporunda ise AB ekonomisinin 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,8 büyüyeceği tahmin edilmişti. Avro Bölgesi'nin de 2022 büyümesi yüzde 4, 2023 için de yüzde 2,7 olarak belirlenmişti.

Son raporla birlikte AB ve Avro Bölgesi'nin bu yıl ve 2023 büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi.

AB Komisyonu, Avro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini ise 2022 için yüzde 3,5'ten yüzde 6,1'e, 2023 için de yüzde 1,7'den yüzde 2,7'ye yükseltti. AB için de enflasyon öngörüsü 2022 için yüzde 3,9'dan yüzde 6,8'e, 2023 için de yüzde 1,9'dan yüzde 3,2'ye çıkarıldı.

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Böylece AB Komisyonu'nun AB ve Avro Bölgesi enflasyon beklentileri, bu yıl ve 2023 için yukarı yönlü güncellendi.

AB ve Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun da bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3'ün üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Raporda, bu yıl Almanya'nın yüzde 1,6, Fransa'nın yüzde 3,1, İtalya'nın yüzde 2,4, İspanya'nın yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl Almanya'da yüzde 6,5, Fransa'da yüzde 4,9, İtalya'da yüzde 5,9 ve İspanya'da yüzde 6,3 olacağı öngörüldü.

Belirsizlik ve risklerin Rusya-Ukrayna savaşının gelişimine bağlı olduğuna işaret edilen raporda, savaşın salgının ekonomik etkilerinden çıkılmaya başlanan bir dönemde yeni zorluklar ortaya çıkardığı kaydedildi.

Raporda, savaşın emtia fiyatları üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı uyguladığı ve arz kesintilerine neden olduğu, bunun büyümeye yönelik baskıyı artırdığı ifade edildi.

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Savaşın enerji piyasaları üzerine etkisinin ekonomik aktivite ve enflasyon tahminine yönelik risklere neden olduğuna işaret edilen raporda, enerji arzındaki olası aksaklıkların, tedarik zincirlerinde beklenenden daha kötü sorunlara, başta gıda olmak üzere enerji dışındaki emtia fiyatlarında ilave artışların büyüme üzerinde aşağı yönlü ve fiyatlar üzerinde de yukarı yönlü baskılara yol açabileceği kaydedildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 2, 2023'te yüzde 3 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 63,1, 2023'te yüzde 54,1 olması öngörüldü.

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