Savaş ve yaptırımlar Almanya’nın Rusya’ya ihracatı yüzde 57,5 azalttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışına yaptığı ihracatın mart verilerini açıkladı. Buna göre, martta Almanya’nın AB dışındaki ülkelere mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracatı şubat ayına göre yüzde 7,2 azalarak 52,8 milyar avroya indi. Aynı döneminde Almanya’nın Rusya’ya ihracatı yüzde 57,5 düşerek 1,1 milyar avroya geriledi.

Yaptırımlar etkisini gösterdi

Destatis açıklamasında, bu düşüşe sebep olarak, “Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, diğer ihracat kısıtlama önlemleri ve şirketlerin davranışları” gösterildi. Öte yandan Almanya’nın Rusya ile ticareti geçen yıl 2020’ye göre yüzde 34,1 artarak 59,8 milyar avroya yükseldi.

2021'de Almanya'nın Rusya'ya karşı 6,5 milyar ticaret açığı vermesi dikkati çekmişti. Almanya, 2020'de Kovid-19 salgınında, özellikle ham petrol ve doğal gaz ithalatının değerinin önemli ölçüde düşmesiyle, Rusya’ya karşı 1993'ten bu yana ilk kez ihracat fazlası vermişti.

REKLAM

Almanya'nın Rusya’ya ihracatı ağırlıklı olarak makine, motorlu taşıtlar, kimyasal ürünler ve eczacılık ürünlerinden oluşuyor. Alman hükümeti, Ukrayna'da devam eden savaşın ardından Rusya'ya ihracat yapan Alman şirketlere verilen Hermes kredi garantilerini askıya almıştı.

Hermes kredileri, 1949’dan beri Alman şirketlerinin yabancı ülkelere yönelik yatırım ve ihracatlarını garanti altına alırken, savaş ve devlet el koymalarına karşı da koruma sağlıyor.

Savaş Alman dış ticareti üzerinde büyük bir yük

Uzmanlar, özellikle AB Komisyonu'nun beşinci yaptırım paketini bir araya getirmesinden beri, Rusya’ya karşı ihracatın “sıkıntılı” olmaya devam edeceğini belirtti. AB’nin söz konusu yaptırım paketinde, çipler, hassas cihazlar, ulaşım araçları ve kimyasallar bulunuyor.

Alman ekonomik düşünce kuruluşu Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’ne (IfW) göre, Rusya ile ticarette sürekli bir düşüş bekleniyor.

REKLAM

Rus tırlarının ve gemilerinin artık AB'ye girmesine izin verilmezken, Almanya’nın ihracat yapan şirketleri genel olarak zor bir yıl bekliyor.

Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Derneği Başkanı (BGA) Dirk Jandura, savaşın Alman dış ticareti üzerinde büyük bir yük olduğunu belirterek, "Savaşın orta ve uzun vadeli etkileri, şu ana kadar pek öngörülebilir değil.” ifadesini kullandı.

Rus gazı ve petrolüne bağlılık zorluyor

Alman ekonomisi için en büyük zorluklardan biri Rus gazı ve petrolüne bağımlılık olurken, Jandura, "Henüz tedarik darboğazımız yok, ancak durum tahmin edilemez durumda.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, savaşın ekonomik sonuçları ve Çin'deki yeni tip koronavirüs salgını ile üretim ve lojistik aksamaların yeniden artmasının küresel ticareti sıkıntıya soktuğunu belirterek, bu gelişmelerin teslimat sorunlarına ve muazzam fiyat artışlarına sebep olduğunu vurguladı.

REKLAM

Çin'e ihracat düşerken, ABD'ye arttı

Almanya'nın ABD'ye ihracatı aralıkta 2021'in aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 13,5 milyar avroya yükseldi. Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatının yıllık bazda yüzde 1 azalışla 10,2 milyar avroya gerilemesi dikkati çekti.

İngiltere'ye yapılan ihracat da yüzde 0,3 düşerek 6,4 milyar avroya geriledi.

Söz konusu dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı da yüzde 8,3 artarak 2,2 milyar avro oldu.

EKONOMİ Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400'e ulaştı

DÜNYA Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi