Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Türkiye elektronik harp yeteneklerini artıracak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün 1. Elektronik Harp Sempozyumu'nda konuşma yaptı. Görgün, elektronik harbin, düşman kuvvetlerin elektronik sistemlerinin ve konumlarının tespiti, yok edilmesi, etkinliklerinin azaltılması, dost kuvvetlerin elektronik sistemlerinin ise düşman tarafından tespitine veya etkisiz hale getirilmesine engel olunması maksadıyla kullanılan sistem ve teknikleri kapsadığını söyledi.
Elektronik harbin, modern yeteneklerin kullanıldığı savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru haline geldiğini vurgulayan Görgün, özellikle gelişen teknoloji ile birlikte düşman kuvvetlerin konumlarını tespit etmenin, hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmenin, savaş yeteneklerini zayıflatmanın, siber uzayda iletişim bağlarını bozmanın sağladığı fayda dikkate alındığında geleceğin harekat alanının elektromanyetik spektrumla çok ilgili olacağını ifade etti.
Görgün, savaş ve sıcak çatışma ortamlarını yakından takip ettiklerini dile getirerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan da elektronik harp unsurlarının etkin kullanılması ya da kullanılamamasının etkilerinin gözler önüne serildiğini belirtti.
"Var olan kaynaklarınızı ve insan kıymetinizi artırmanız gerekiyor"
Görgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada da sempozyumda elektronik harp alanında hem gelecekte olabilecek yaklaşımları hem güncel durumu hem de bu alanda yapılabilecek yatırımları, faaliyetleri her yönüyle değerlendirdiklerini söyledi.
Sektörün tüm paydaşlarının sempozyum kapsamındaki faaliyetlere yüksek katılım gösterdiğine işaret eden Görgün, etkinliğin düzenli olarak gerçekleştirilmesini planladıklarını kaydetti.