Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TVNETe konuştu 80 ülkeyle anlaşma imzaladık
SAVUNMA SANAYİ

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TVNET’e konuştu: 80 ülkeyle anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. 80 ülkeyle 100’ün üzerinde anlaşma yapıldığı bilgisini paylaşan Demir, yabancıların artık 'Türkler ne yapmış, hangi alanda iş birliği yapabiliriz' diyerek fuara katılım sağlamaya başladığını söyledi. Kısıtlama beklemedikleri alanlarda bile ambargo ile karşılaştıklarını ifade eden Demir, "İhtiyaç halindeyken muhtaç olmamak için üretim yapıyoruz. Çok çeşitli alanlarda faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TVNET’e konuştu: 80 ülkeyle anlaşma imzaladık
​Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

Türk savunma sanayiinin gövde gösterisine dönüşen 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TVNET’e özel açıklamalarda bulundu.

"MUHTAÇ OLMAMAK İÇİN ÜRETİYORUZ"

Türk savunma sanayiinin ortaya çıkardığı ürünlerin çeşitliliğine değinen Demir, kısıtlama beklemedikleri alanda bile ambargo ile karşılaşıldığına dikkat çekerek "Kapsamadığımız alan kalmasın, yarın önümüze ne çıkar belli olmaz anlayışıyla çok çeşitli alanlarda faaliyet başlattık" dedi.

"EN İYİSİ OLMA İDDİASINDAYIZ"

Bazı alanlarda Türkiye'nin en iyi olma iddiasına sahip olduğunu belirten ve insansız hava araçlarını örnek gösteren Demir, "Diğer alanları boş bırakmamak, ihtiyacımız olduğunda kimseye muhtaç olmamak durumundayız. Bazı alanlarda en uç noktada olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

80 ÜLKEYLE 100'DEN FAZLA ANLAŞMA

"Son zamanlarda görüyoruz ki kendi milli çıkarlarımızı savunma durumunda kaldığımızda, ittifak içinde olsak dahi ülkelerin davranışları hiç de dostça değil. Görünür görünmez kısıtlamayla karşılaştık" diyen Demir, 80 ülke ile 100’ün üzerinde anlaşma yaptıklarını daha önce fuara 'Ne mal satabiliriz?' diyerek gelen yabancıların, artık 'Şimdi hangi alanda iş birliği yapabiliriz?' ve 'Türkler bu konuda ne yapıyor?' anlayışıyla katılım sağladığını aktardı.

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