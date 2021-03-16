Savunma sanayii ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Sanayi Odası’nın düzenlediği toplantıya katıldı. Burada yaptığı konuşmada Demir, savunma sanayinde bağımsızlık hedefine ulaşma kararlığında olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Dışarıdan temin etmek zorunda kalırdık"

Yıllar önce hazır alım modelleri ile giden geniş ölçüde dışa bağımlı bir savunma sanayimiz vardı. Güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin kullandığı sistemleri, cihazları, teçhizatları dışarıdan temin etmek zorunda kalırdık. Onların idamesi, onarımı ile güncellenerek modernizasyonu süreçlerinde dışa bağımlılığa yol açan bir zincirin içerisinde kalmışlığımız vardı. Artık bunu aşıyoruz. Son 5 yılda savunma sanayi ihracatımız yüzde 30 artarken, ithalatımız yaklaşık yüzde 60 gerileme gösterdi.

"Kararlılığımızın bir göstergesi"

Bu durum savunma sanayinde bağımsızlık hedeflerimize ulaşmamız konusundaki kararlılığımızın göstergesidir. Hatta şunu da diyebilirim; eğer ki biz çok yıllar önce temin ettiğimiz yabancı kaynaklı sistem, platform ve ürünlerin idamesi ile ilgili bağımlılığımızdan kurtulabilseydik, bu oranların çok da değişik olacağını görebilirdik. Yani ithalat miktarımızın çok daha azaldığını görmek mümkündü.

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"Tüm zorluk çıkartmalara rağmen sahadayız"

Demir, küresel tedarikçilerin, Türkiye'ye karşı çıkardığı zorluklara ve ambargolara rağmen ürünleri sahaya vermeye devam ettiklerini belirterek, “Savunma sanayi ülkemiz için stratejik öneme sahip. Bizim rolümüz, bu projeleri ‘milli eksenli, milli teknoloji hamlesi’ adını verdiğimiz sistemlerle donatmak. Yerli ve milli kelimesi çok kullanılır oldu ama ben şunu belirtmek isterim ki ilk anlamını bulduğu, gerçekten etkisini gösterdiği ve bu anlamda itici gücü oluşturduğu alan savunma sanayinde ortaya çıktı" dedi.

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