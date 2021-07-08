Mavi Vatan'a 2 yeni 'insansız muhafız' geliyor

insansız deniz araçları, otonom keşif-istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi, üs/liman/kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak.

ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi, Mavi Vatan'ın güvenliği için güçlerini birleştirdi. Türk savunma sanayisi alanında önde gelen çözümlere imza atan 2 şirket birlikte insansız deniz araçları geliştiriyor.

AA İnsansız deniz araçlarında ROKETSAN'ın taktik füze sistemi kullanılacak.

KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENECEK

Üretimine başlanan insansız deniz araçları, otonom keşif-istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi, üs/liman/kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak.

AA Her iki araç da 40 knotu (saatte 74 kilometre) aşan hız yapabiliyor.

SAC KESİMİNE BAŞLANDI

Aynı törende Otonom ve Sürü Yetenekli İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı'nın da sac kesimi gerçekleştirildi.

AA SEFİNE Tersanesi'nde araçların ilk sac kesimi için tören düzenlendi.

GÖREVİNİ KUSURSUZ YAPACAK

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Her iki araç da 40 knotu (saatte 74 kilometre) aşan hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar, ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek. Otonom deniz araçları, yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapacak.

AA Otonom araçlar, ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek.

SİLAHLAR ROKETSAN ve ASELSAN'DAN

Geliştirilen otonom insansız deniz aracı, aldığı görüntüleri istenilen merkezlere gerçek zamanlı aktarabilecek, su üstü unsurları algılayıp sınıflandırabilecek, iletişimin koptuğu durumlarda bile sabit ve hareketli engellerden sakınıp otonom seyir ve harekat yapabilecek.

AA İnsansız deniz araçları ayrıca otonom keşif-istihbarat faaliyetlerinde de bulunacak.

Araç, otonom yazılımıyla üzerindeki sensörlerden algıladıklarına göre adaptif seyir yapabilecek ve deniz trafik kurallarına göre otonom ilerleyebilecek.

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OTONOM KORUMA SAĞLAYACAK

Su üstü harbi kabiliyetinin kazandırılması için ROKETSAN'ın taktik füze sistemi ve ASELSAN'ın stabilize makineli tüfek sistemi STAMP ile su üstü harbinde, üs, liman, kritik tesis ve yüzen platformların otonom olarak korunması sağlanacak.

İnsansız deniz araçları ayrıca otonom keşif-istihbarat faaliyetlerinde de bulunacak. Araçlar, ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek

AA Araç, elektronik harp, su altı harbi ve mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebilecek.

Her iki deniz aracı da kargo uçakları, askeri gemiler veya kara yoluyla taşınıp görev noktalarına intikal ettirilebilecek.

ÇOK YÖNLÜ GÖREV TANIMI

Su üstü harbi amaçlı tasarlanan otonom deniz aracı genişletilebilir platform ile trimaran (üç gövdeli tekne) formuna dönüştürülebilecek. Böylece faydalı yük kapasitesi artırılarak farklı silah ve sistem kullanılmasına imkan tanınacak. Araç, elektronik harp, su altı harbi ve mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebilecek.

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AA İnsansız deniz araçlarında ROKETSAN'ın taktik füze sistemi kullanılacak.

Su üstü harbi görevine ilaveten asimetrik tehditlere karşı askeri üslerin ve sivil limanların güvenliği için de kullanılacak otonom insansız deniz aracı, üzerinde taşıdığı uydu sistemiyle gerçek zamanlı video ve görüntü aktarımı yapacak.



