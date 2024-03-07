Savunma Sanayiinden gençlere istihdam müjdesi

Açılış dersinde konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "Türkiye Yüzyılı Savunmanın Yüzyılı olacak. Savunma sanayiimiz gençlerimizin omuzlarında yükselecek" dedi.
Görgün, "Eğitim programlarımız vesilesi ile gençlerimize savunma sanayiini tanıtmayı, bu alanda gençlerimizin bilgi birikimlerini artırmayı, geleceğin savunma sanayii neferlerini yetiştirerek nitelikli insan kıymetini sektörümüze kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün hamdolsun binlerce mühendisimiz ve bilim insanımız keşiflerini projeye, projelerini ise uygulamaya alacak bir zemine sahip. Sahip olduğumuz derinlemesine uzmanlık yapısı, yetenek ve kabiliyetler Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefimize emin adımlarla ilerlememizin en önemli teminatıdır" ifadelerini kullandı.
"Sıkı çalışma geleceğe taşıyacak"
Gençlerin yerli ve millî üretimi merkez alarak tam bağımsız savunma sanayii amacı uğruna çalışan ekosistem ve geleceği olacağını belirten Görgün, şunları söyledi: