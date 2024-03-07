Savunma Sanayiinden gençlere istihdam müjdesi

Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ülke olarak göğsümüzü kabartan ve yabancı basında da büyük ses getiren bu başarı hakkında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ekibi tebrik etti. Söz konusu başarının daha bir başlangıç olduğunu ifade eden Görgün, hedeflerimize giden yolda önümüzde yoğun bir dönemin bulunduğunu kaydetti.