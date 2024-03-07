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Ekonomi

Savunma Sanayiinden gençlere istihdam müjdesi

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ortaklaşa olarak başlatılan ve Savunma Sanayii Akademi koordinesinde organize edilen, 'Savunma Sanayii 101 ve Savunma Sanayii 401 Dersleri' başladı. Açılış Dersi Konuşmasında öğrencilere hitap eden Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii 401 dersinden en üst ortalama ile mezun olan 3 öğrenciye sektörde istihdam garantisi müjdesi verdi.

Ankara
17:16 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:17 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Haluk Görgün
Haluk Görgün

Açılış dersinde konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "Türkiye Yüzyılı Savunmanın Yüzyılı olacak. Savunma sanayiimiz gençlerimizin omuzlarında yükselecek" dedi.

Görgün, "Eğitim programlarımız vesilesi ile gençlerimize savunma sanayiini tanıtmayı, bu alanda gençlerimizin bilgi birikimlerini artırmayı, geleceğin savunma sanayii neferlerini yetiştirerek nitelikli insan kıymetini sektörümüze kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün hamdolsun binlerce mühendisimiz ve bilim insanımız keşiflerini projeye, projelerini ise uygulamaya alacak bir zemine sahip. Sahip olduğumuz derinlemesine uzmanlık yapısı, yetenek ve kabiliyetler Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefimize emin adımlarla ilerlememizin en önemli teminatıdır" ifadelerini kullandı.

"Sıkı çalışma geleceğe taşıyacak"

Gençlerin yerli ve millî üretimi merkez alarak tam bağımsız savunma sanayii amacı uğruna çalışan ekosistem ve geleceği olacağını belirten Görgün, şunları söyledi:

"Siz gençlerin ülkemizi savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getireceğinize inancımız tamdır. Elimizdeki bu güç, sıkı çalışma ve azim ülkemizi geleceğe taşıyacaktır.
Savunma Sanayii 101 dersi kapsamında; Mühendislik fakültelerinin 1. ve 2. sınıf öğrencilerine savunma sanayii ekosisteminin tanıtılması, sektörel ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması ve kendi yeteneklerini keşfederek gelecek planlamalarında destek sağlanması hedefleniyor.
Savunma Sanayii 401 dersi kapsamında; Mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine hem savunma sanayiinin tanıtılması hem de geleceğin savunma sanayii neferlerinin yetiştirilerek, nitelikli insan kıymetinin sektöre kazandırılması amaçlanıyor."
#SSB
#YÖK
#Haluk Görgün
8 dakika önce
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