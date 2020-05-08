Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım: Hizmete girdi

Yurt dışı bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak yeni hattın açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi video konferans yöntemi ile yaptı.

Türkiye'nin hafif silah mühimmat üretimi yapan tek devlet kuruluşu olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Gazi Fişek Fabrikası'nda 5,56 milimetreden 40 milimetreye kadar çeşitli kalibre ve tiplerdeki fişekleri NATO standartlarında üretiyor.

MKEK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ile yurt dışı talepleri karşılamak üzere yeni bir çalışmayı başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda Gazi Fişek Fabrikası'nda yeni bir fişek üretim hattı oluşturuldu. Tamamen yerli ve milli tezgahlardan oluşturulan yeni üretim hattının açılışı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay’ın katıldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Açılış öncesinde Bakan Akar, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den yeni fişek hattı ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Başarılı çalışmalardan dolayı emeği geçenleri kutlayarak yerli ve milli olarak yapılan çalışmaların önemine değinen Akar, Türkiye’de sanayi ve teknoloji alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Bu çalışmaların savunma sanayisine de yansıdığını dile getiren Akar, "Savunma sanayisi çerçevesinde yaptığımız çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği, teşvikiyle çok ciddi bir ivme kazandı ve çok şükür savunma sanayisindeki yerli ve millilik oranları yüzde 70’lere dayandı. Bunların hiçbirini yeterli bulmuyoruz. Çalışmalarımızı artan hız ve tempoda sürdüreceğiz ve çok daha ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 48 Yurt dışı bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak yeni hattın açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi video konferans yöntemi ile yaptı. Türkiye'nin hafif silah mühimmat üretimi yapan tek devlet kuruluşu olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Gazi Fişek Fabrikası'nda 5,56 milimetreden 40 milimetreye kadar çeşitli kalibre ve tiplerdeki fişekleri NATO standartlarında üretiyor. MKEK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları ile yurt dışı talepleri karşılamak üzere yeni bir çalışmayı başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Gazi Fişek Fabrikası'nda yeni bir fişek üretim hattı oluşturuldu. Tamamen yerli ve milli tezgahlardan oluşturulan yeni üretim hattının açılışı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay’ın katıldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Açılış öncesinde Bakan Akar, MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'den yeni fişek hattı ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Başarılı çalışmalardan dolayı emeği geçenleri kutlayarak yerli ve milli olarak yapılan çalışmaların önemine değinen Akar, Türkiye’de sanayi ve teknoloji alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti. Bu çalışmaların savunma sanayisine de yansıdığını dile getiren Akar, Savunma sanayisi çerçevesinde yaptığımız çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, desteği, teşvikiyle çok ciddi bir ivme kazandı ve çok şükür savunma sanayisindeki yerli ve millilik oranları yüzde 70’lere dayandı. Bunların hiçbirini yeterli bulmuyoruz. Çalışmalarımızı artan hız ve tempoda sürdüreceğiz ve çok daha ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. ifadelerini kullandı. Önemli bir adım atıldı <br> <br> Savunma sanayisinde yerli ve milli tasarımın daha da ileri götürülmesinin önemine değinen Akar, şunları söyledi: Milli ve yerli sanayide anlamlı bir konuma sahip Gazi Fişek Fabrikası, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması bakımından gerçekten son derece önemli bir konuma sahip. O bakımdan bu özel ve anlamlı fabrikamıza artık yabancı makinalarla değil, yerli ve milli makinalarla hizmet getirmenin, üretim sağlamanın da anlamı ve önemi çok büyük. Bunun da ötesinde yabancı menşeili tezgahlara nazaran yerli ve milli tezgahlarla yapılan üretimle, üretimin yüzde 40 artması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Yeni üretim hattı ile yerli ve yabancı tüm taleplerin daha hızlı karşılanacağını belirten Akar, Bunun da hem mali anlamda hem de güvenliğimiz bakımından önemli bir adım olduğunu belirtmek istiyorum. dedi. Yurt dışında üretilen tezgahlara bağımlı olmanın olumsuz etkisinin geçmiş yıllarda yaşandığını aktaran Akar, Tezgah bağımlılığımız olduğunda parasını verdiğimiz malzemeleri alamamak gibi durumlarla karşılaştık. Biz bu hızda gittiğimiz takdirde bütün üretim malzemelerimizin tezgahlarını da inşallah kendi kendimize yapabilir hale geliyoruz, bunu daha da geliştireceğiz. diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığının, koronavirüs salgınına yönelik mücadele kapsamında çeşitli koruyucu sağlık malzemeleri ürettiğini de anımsatan Akar, şunları kaydetti: Cerrahi maske üretim tezgahını da yaparak önemli bir ihtiyacı karşıladık. Daha iki ay öncesine kadar maske üretim tezgahlarının bulunmaması ayrı bir problemdi. Ciddi birtakım paralar isteniyordu. Şimdi geldiğimiz noktada cerrahi maske üreten makinelerin sizler tarafından yapılması bütün denklemi değiştirdi, işlerimizi kolaylaştırdı. Sadece Silahlı Kuvvetlerimizin değil, tüm halkımızla dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak bakımından çok önemli bir adım atılmıştır. Sahra’nın sertifikasyonunda belli aşamaya gelindi Milli Savunma Bakanlığına bağlı fabrikalarda koruyucu sağlık malzemesinin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu: Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon maske üretimimiz var. 500 bini aşan tulum, 140 ton dezenfektan ürettik. Çok daha süratli bir şekilde bu üretime devam edip, sayıları daha da yükseğe çıkaracağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli talimatları var. İlgili bakanlık ve kurumlarla yoğun çalışma ve koordinasyonlarımızı artırarak hem üretim hem de bunların dağıtımı ile ilgili çok daha etkili şekilde görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız.” Yerli ve milli ateş ölçer, termal kamerayı üretmek MKEK’in ayrı bir başarısı olarak kayıtlara geçti diyen Akar, MKEK tarafından Sahra adı verilen mekanik solunum cihazının prototipinin de üretildiğini anımsattı. Akar, Sahraya ilişkin, Sertifikasyon süreci de belli bir aşamaya geldi. Çok kısa zaman sonra haftada 500 cihaz üreterek hem ülkemizin, Silahlı Kuvvetlerimizin hem de dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geleceğiz. dedi. Dünyadaki muadillerinden daha kaliteli <br> <br> Yeni kurulan hat sayesinde üretim kapasitesinin üç kat artırılması planlanıyor. 7.62 mm x 39 Kalaşnikov fişek, 7.62mmx51 NATO fişek, 7.62 ve 5,56 mm Büzmeli Manevra fişekleri üretecek yeni hat sayesinde iç ve dış talep daha rahat karşılanacak, daha kaliteli üretim gerçekleştirilecek. Fişekteki yurtdışı bağımlılığını da ortadan kaldıracak proje sayesinde MKEK'in rekabet gücünün de artması hedefleniyor. Söz konusu proje ile sadece üreten değil, üretim teknolojisi transfer edebilen bir yapıya kavuşan MKEK, bu yatırımla hem ürün hem de fişek üretim tezgahlarına yönelik yurt dışı bağımlılığın da ortadan kalkmasını sağladı. Proje kapsamında tedarik edilen tezgahların tamamı yüzde 100 yerli olmasıyla dikkat çekerken, fişek üretim tezgahlarının dünyadaki muadillerinden daha kaliteli ve verimli olduğu belirtildi. Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) yeni projesi kapsamında yerli ve milli makinelerle oluşturulan yeni üretim hattı Gazi Fişek Fabrikası'nda hizmete girdi. Yurt dışı bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak yeni hattın açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi video konferans yöntemi ile yaptı. Bakan Akar "Hem mali anlamda hem de güvenliğimiz bakımından önemli bir adım" dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Önemli bir adım atıldı"

Savunma sanayisinde yerli ve milli tasarımın daha da ileri götürülmesinin önemine değinen Akar, şunları söyledi:

"Milli ve yerli sanayide anlamlı bir konuma sahip Gazi Fişek Fabrikası, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması bakımından gerçekten son derece önemli bir konuma sahip. O bakımdan bu özel ve anlamlı fabrikamıza artık yabancı makinalarla değil, yerli ve milli makinalarla hizmet getirmenin, üretim sağlamanın da anlamı ve önemi çok büyük. Bunun da ötesinde yabancı menşeili tezgahlara nazaran yerli ve milli tezgahlarla yapılan üretimle, üretimin yüzde 40 artması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır."

Yeni üretim hattı ile yerli ve yabancı tüm taleplerin daha hızlı karşılanacağını belirten Akar, "Bunun da hem mali anlamda hem de güvenliğimiz bakımından önemli bir adım olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

Yurt dışında üretilen tezgahlara bağımlı olmanın olumsuz etkisinin geçmiş yıllarda yaşandığını aktaran Akar, "Tezgah bağımlılığımız olduğunda parasını verdiğimiz malzemeleri alamamak gibi durumlarla karşılaştık. Biz bu hızda gittiğimiz takdirde bütün üretim malzemelerimizin tezgahlarını da inşallah kendi kendimize yapabilir hale geliyoruz, bunu daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının, koronavirüs salgınına yönelik mücadele kapsamında çeşitli koruyucu sağlık malzemeleri ürettiğini de anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Cerrahi maske üretim tezgahını da yaparak önemli bir ihtiyacı karşıladık. Daha iki ay öncesine kadar maske üretim tezgahlarının bulunmaması ayrı bir problemdi. Ciddi birtakım paralar isteniyordu. Şimdi geldiğimiz noktada cerrahi maske üreten makinelerin sizler tarafından yapılması bütün denklemi değiştirdi, işlerimizi kolaylaştırdı. Sadece Silahlı Kuvvetlerimizin değil, tüm halkımızla dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak bakımından çok önemli bir adım atılmıştır."

EKONOMİ Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti

"Sahra’nın sertifikasyonunda belli aşamaya gelindi"

Milli Savunma Bakanlığına bağlı fabrikalarda koruyucu sağlık malzemesinin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

REKLAM

"Bugüne kadar yaklaşık 30 milyon maske üretimimiz var. 500 bini aşan tulum, 140 ton dezenfektan ürettik. Çok daha süratli bir şekilde bu üretime devam edip, sayıları daha da yükseğe çıkaracağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bu rakamlar çok daha yüksek seviyelere gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli talimatları var. İlgili bakanlık ve kurumlarla yoğun çalışma ve koordinasyonlarımızı artırarak hem üretim hem de bunların dağıtımı ile ilgili çok daha etkili şekilde görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız.”

"Yerli ve milli ateş ölçer, termal kamerayı üretmek MKEK’in ayrı bir başarısı olarak kayıtlara geçti" diyen Akar, MKEK tarafından "Sahra" adı verilen mekanik solunum cihazının prototipinin de üretildiğini anımsattı. Akar, "Sahra"ya ilişkin, "Sertifikasyon süreci de belli bir aşamaya geldi. Çok kısa zaman sonra haftada 500 cihaz üreterek hem ülkemizin, Silahlı Kuvvetlerimizin hem de dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geleceğiz." dedi.

EKONOMİ İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatları sürüyor

Dünyadaki muadillerinden daha kaliteli

Yeni kurulan hat sayesinde üretim kapasitesinin üç kat artırılması planlanıyor. 7.62 mm x 39 Kalaşnikov fişek, 7.62mmx51 NATO fişek, 7.62 ve 5,56 mm Büzmeli Manevra fişekleri üretecek yeni hat sayesinde iç ve dış talep daha rahat karşılanacak, daha kaliteli üretim gerçekleştirilecek. Fişekteki yurtdışı bağımlılığını da ortadan kaldıracak proje sayesinde MKEK'in rekabet gücünün de artması hedefleniyor.

Söz konusu proje ile sadece üreten değil, üretim teknolojisi transfer edebilen bir yapıya kavuşan MKEK, bu yatırımla hem ürün hem de fişek üretim tezgahlarına yönelik yurt dışı bağımlılığın da ortadan kalkmasını sağladı.

REKLAM

Proje kapsamında tedarik edilen tezgahların tamamı yüzde 100 yerli olmasıyla dikkat çekerken, fişek üretim tezgahlarının dünyadaki muadillerinden daha kaliteli ve verimli olduğu belirtildi.

EKONOMİ Teröristlerin korkulu rüyası kamikaze Mini İHA KARGU-2 güvenlik güçlerine teslim edildi