Savunmada büyük başarı

Türk savunma ve havacılık sektörü son yıllarda ürettiği yüksek teknoloji ürünleriyle ve sistemleriyle dünyanın gözdesi oldu. İnsansız hava araçları da dahil milli imkanlarla üretilen ürünlerin ihracatında bu yıl önemli artışlar yaşanırken, yılın ilk yarısında sektör yüzde 45 artışla 1 milyar 341 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektör, ilk 6 ayda Türk bayrağını aralarında ABD, Çin, Fransa ve Rusya’nın da olduğu 169 ülkede dalgalandırma başarısı gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemiz ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil; onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumundadır” dedi.

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İHA VE SİHA’LAR BAŞROLDE

Son 10 yılda sektörün ihracatının yüzde 224 artış gösterdiğine değinen Gülle, “Artışta İHA ve SİHA’ların payı büyük. Rakamlar bize sektörün 2035 yılında ihracatını yüzde 425 artırarak 11 milyar dolar seviyesine rahatlıkla getirebileceğini söylüyor” diye konuştu. Gülle, savunma ve havacılık sektörlerinin Türkiye’ye kattığı prestij ile ülkenin yüz akı sektörlerinden olduğunu dile getirdi. Yüksek teknoloji ihracatına vurgu yapan İsmail Gülle, yüksek teknolojili ürün ihracatının genel ihracat içindeki payının artmasının hem katma değer hem de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi payının yüzde 10’u yakalaması açısından çok önemli olduğunu söyledi.

GENEL İHRACATTA PAYI YÜZDE 3,5

Türkiye’nin teknolojiyi artık sadece kullanan değil; onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Gülle, şunları söyledi: “Bağımsızlığımızın en önemli unsurlarından biri yerli ve milli üretimli Savunma Sanayi’nden geçmektedir. Şu anda savunma ve havacılık sanayi sektörümüzün genel ihracattaki payı yüzde 3,5 seviyesinde. Yüksek teknoloji ürün ihracatında en başarılı neticemiz İHA ve SİHA’lardır. Bu başarımız bütün dünyanın da dikkatini çekti. 2021 yılının haziran ihracatına baktığımız zaman hem aylık hem çeyrekte hem de 6 aylık bazda önemli artışlar görüyoruz. Bu sektörümüz; geçtiğimiz yılın 6 ayında 138 ülkede Türk bayrağını dalgalandırırken, 2021 yılın ilk yarısında ise ihracat yaptığı ülke sayısını 169 ülkeye yükseltme başarısı gösterdi.”

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ABD’YE 582 MİLYON $ SATIŞ

TİM Başkanı İsmail Gülle, yılın ilk yarısında özellikle ABD’ye yüzde 68 artışla 582,1 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, ABD’yi sırasıyla yüzde 1625 artışla 163,9 milyon dolarla Azerbaycan, yüzde 3 artışla 109,8 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri’nin takip ettiğini belirtti. Gülle, hazırladıkları ‘İhracat 2021 Raporu’nda da 2035 yılında ihracat artışının en yüksek yaşanacağı sektörün, yüzde 425’le savunma ve havacılık sanayi olacağı öngörüsünün yer aldığını aktardı. 2025 yılında sektör ihracatının 3,5 milyar dolar seviyesinde olmasının beklendiğini söyleyen Gülle, “2035 yılında ise sektörümüzün 11,5 milyar dolarlık ihracat yapması öngörülüyor” dedi.

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