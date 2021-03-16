Ekonomi Savunmada yerli etkisi Silah ithalatı 59 azaldı
SAVUNMA SANAYİ

Savunmada yerli etkisi: ​Silah ithalatı %59 azaldı

Savunmada yerli etkisi:  Silah ithalatı %59 azaldı

Savunma sanayiinde yerli üretim hamlesi ithalat ve ihracat rakamlarını kökten değiştirdi. Türkiye’nin silah ithalatı 2016-2020 yılları arasında yüzde 59 azalırken ihracat yüzde 30 arttı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) söz konusu dönem verilerine göre Türkiye dünyada en çok ihracat yapan 13. ülke oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015’e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı.

İsmail Demir

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İTHALATTA GERİLEME

  • Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2016-2020 raporuna göre Türkiye bu alanda, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14’üncü ülke oldu. 2016-2020 döneminde ise 13’üncülüğe yükseldi. İthalatta ise aynı periyotlarda 15’inci sıradan 20’inci sıraya indi. ABD’den yapılan ithalattaki değişim dikkati çekti. Türkiye’nin ABD’den ithalatı 2016-2020 döneminde, 2011-2015’e göre yüzde 81 azaldı.

Türkiye’nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttarken, ithalatı yüzde 59 geriledi. 2015-2019 döneminde ihracat yapan ülkeler arasında bir basamak yükselerek 13. sırada yer aldı.

'Yerli silah' için seri üretim başladı: ABD'de satılan iki silahtan biri Türk malı
FOTOĞRAF 8
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Bulancak ilçesinde kurulan Girsan Makine ve Hafif Silah Sanayi'nde tabanca ve 12 kalibre yarı otomatik yivsiz tüfek üretimi gerçekleştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları başta olmak üzere 50 ülkeye silah ihracatı yapan firma, pandemi döneminde 100 milyon TL'lik yatırımla üretim tesisinin alanını 20 bin metrekareye çıkardı. 250 kişinin istihdam edildiği, 3 vardiya halinde 24 saat esasına göre seri yerli silah üretimine geçilen tesiste, Yavuz-16 Compact, Yavuz-16 Regard, Yavuz-16 Kompakt MC, Yavuz-16 Regard MC, Bora, Tuğra ve Zirve modellerinin yanı sıra 12 kalibre yarı otomatik yivsiz tüfek üretimi de yapılıyor. NATO standartlarında üretim yapılan tesiste, Yavuz-16 markası geliştirilerek üretim ve istihdam daha da artırılacak.
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Girsan Silah Sanayi Fabrika Müdürü Zafer Çapraz, firma olarak Türkiye silah sanayisinde önemli bir rol üstlendiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetli başta olmak üzere birçok devlet kurumunun silah ihtiyacını karşılaştıklarını belirten Çapraz, 50'den fazla ülkeye de silah ihracatı gerçekleştirdiklerini anlattı. Çapraz, Türkiye olarak gerek biz gerekse başka silah fabrikaları yüksek miktarda silah ihracatı gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu silah ihracat adetlerinin 2019 ve 2020 yıllarında katlanarak artığını görebiliriz. 2021 yılında da benzer bir artışın devam ettiği ve daha da artacağı öngörülmekte. Bunu sağlayan hem yurt dışındaki ABD başta olmak üzere Kanada gibi lokasyonlarda fiyat avantajımız, ürün kalitemiz ve yeni geliştirdiğimiz tasarımlardır. Şirket olarak da biz de yeni modelleri ve yeni tasarımları gerçekleştiriyoruz. Bu modern silahlar bizim ihracatımızdaki artış için en önemli etken diye konuştu.
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Amerika'da satılan iki silahtan birinin Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Çapraz, Yeni modellerimizi, yeni ürünlerimizi piyasaya sürekli arz ediyoruz. Girsan olarak 2019 yılında başta Amerika olmak üzere, Kanada gibi dünyanın çeşitli lokasyonlarına çok fazla sayıda ihracat gerçekleştirdik. İhracatımız da katlanarak artmaya devam ediyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi silah takip departmanının raporlarını inceleyecek olursak, 2020 yılında Amerika'da satılan iki silahtan bir tanesi Türk malı. Bunun da büyük bir kısmını biz oluşturuyoruz diye konuştu.
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İç piyasaya 'Yavuz' adıyla hizmet vereceklerini kaydeden Zafer Çapraz, Yükselen müşteri talepleri doğrultusunda şirketimiz sipariş artışlarını karşılayacak şekilde yeni yatırım yapma kararı almıştı. Bu kapsamda 20 bin metrekarelik mevcuttaki üretim tesisimizi, ileri teknolojili makinelerle donatarak 100 milyon TL'yi geçen yatırım yaptık. İç piyasada da daha önce kullanmış olduğumuz Yavuz-16 markasını daha güçlü hale getirmek için Yavuz markası olarak odaklanmaya karar verdik. Bu değişim yeni ürünlerimizle, modernleştirilmiş silahlarımızla hem iç piyasadaki talepleri karşılayacaktır hem de ihracat tarafındaki yükselen artışımızı iç piyasada da bize benzerine erişme şansı verecektir dedi.
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Tabancaların kapak, gövde, namlu gibi tüm parçalarını firma olarak sıfırdan ürettiklerini ifade eden Çapraz, yıl içerisinde istihdamında artırılacağını söyledi. Fabrikada çalışan personel sayısının 250'ye yaklaştığını belirten Zafer Çapraz, Fabrikamız üç vardiya 24 saat esasına göre çalışıyor. Personel sayımız 250'ye ulaşmak üzere. Tahminimiz yaz sonuna kadar bu sayının daha fazla artacağı yönünde. Çünkü yeni yaptığımız makine yatırımlarıyla ve fabrikamızın alanının büyümesiyle birlikte istihdamın artacağını ön görüyoruz şeklinde konuştu.
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'Yerli silah' için seri üretim başladı: ABD'de satılan iki silahtan biri Türk malı
Giresun'un Bulancak ilçesinde, NATO standartlarına uygun tabanca ve tüfek üretimi yapan Girsan Silah Sanayi, pandemi döneminde yaptığı 100 milyon TL'lik yatırımla üretim tesisi alanını 20 bin metrekareye çıkardı. 250 kişinin istihdam edildiği tesiste seri üretime geçilen yerli silahlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ile başta ABD olmak üzere 50 ülkeye ihraç ediliyor. Girsan Silah Sanayi Müdürü Zafer Çapraz, "ABD'de satılan iki silahtan biri Türk malı" dedi.

ABD'YE BAĞIMLILIKTA AZALIŞ DİKKAT ÇEKİCİ

Türkiye bu dönemde ABD’den ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. ülke konumuna geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bu sonuçlar hayal etmenin ve hayallerimiz için çalışmamızın bir karşılığıdır. Göreve geldiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir görev verdi. Bağımsızlığımızın en önemli sac ayaklarından birinin savunma sanayindeki bağımsızlıktan geçtiğini vurgulayan bir hedef. Bu bağımsızlığı sağlayabilmenin tek yolu da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla sağlanabilmesiydi” diye konuştu.

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