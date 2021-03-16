Savunmada yerli etkisi: ​Silah ithalatı %59 azaldı

Girsan Silah Sanayi Fabrika Müdürü Zafer Çapraz, firma olarak Türkiye silah sanayisinde önemli bir rol üstlendiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetli başta olmak üzere birçok devlet kurumunun silah ihtiyacını karşılaştıklarını belirten Çapraz, 50'den fazla ülkeye de silah ihracatı gerçekleştirdiklerini anlattı. Çapraz, Türkiye olarak gerek biz gerekse başka silah fabrikaları yüksek miktarda silah ihracatı gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu silah ihracat adetlerinin 2019 ve 2020 yıllarında katlanarak artığını görebiliriz. 2021 yılında da benzer bir artışın devam ettiği ve daha da artacağı öngörülmekte. Bunu sağlayan hem yurt dışındaki ABD başta olmak üzere Kanada gibi lokasyonlarda fiyat avantajımız, ürün kalitemiz ve yeni geliştirdiğimiz tasarımlardır. Şirket olarak da biz de yeni modelleri ve yeni tasarımları gerçekleştiriyoruz. Bu modern silahlar bizim ihracatımızdaki artış için en önemli etken diye konuştu.