Savunmada yerli etkisi: Silah ithalatı %59 azaldı
Savunmada yerli etkisi: Silah ithalatı %59 azaldı
Savunma sanayiinde yerli üretim hamlesi ithalat ve ihracat rakamlarını kökten değiştirdi. Türkiye’nin silah ithalatı 2016-2020 yılları arasında yüzde 59 azalırken ihracat yüzde 30 arttı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) söz konusu dönem verilerine göre Türkiye dünyada en çok ihracat yapan 13. ülke oldu.
Türkiye’nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015’e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı.
İTHALATTA GERİLEME
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2016-2020 raporuna göre Türkiye bu alanda, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14’üncü ülke oldu. 2016-2020 döneminde ise 13’üncülüğe yükseldi. İthalatta ise aynı periyotlarda 15’inci sıradan 20’inci sıraya indi. ABD’den yapılan ithalattaki değişim dikkati çekti. Türkiye’nin ABD’den ithalatı 2016-2020 döneminde, 2011-2015’e göre yüzde 81 azaldı.
Türkiye bu dönemde ABD’den ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. ülke konumuna geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bu sonuçlar hayal etmenin ve hayallerimiz için çalışmamızın bir karşılığıdır. Göreve geldiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir görev verdi. Bağımsızlığımızın en önemli sac ayaklarından birinin savunma sanayindeki bağımsızlıktan geçtiğini vurgulayan bir hedef. Bu bağımsızlığı sağlayabilmenin tek yolu da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla sağlanabilmesiydi” diye konuştu.