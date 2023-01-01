Savunmadaki millileştirme birilerini endişelendirdi: Daha çok rahatsız olacaksınız

Türkiye’nin 2007 yılında başlayan insansız hava araçları serüveni, dünyada parmakla gösterilen bir seviyeye ulaştı. Baykar Savunma ve TUSAŞ’ın mini İHA’ları ile başlayan süreç, SİHA, TİHA ve MİUS’lara kadar uzandı. TSK için stratejik bir konuma gelen bu sistemler, daha ilk günden itibaren yurt içi ve yurt dışında hedef haline getirildi. Dünyanın dilinden düşürmediği bu sistemlere, son günlerde bazı siyasi parti liderleri, FETÖ’cüler, fonlu basın yayın kuruluşları, Türkiye düşmanı yabancılar ve teröristlerin verdiği destekle adeta linç kampanyası başlatıldı. İnsansız hava araçlarını üreten kurum ve kişiler, yalan haberlerle hedef alındı. Peki Türkiye’nin gözbebeği olan bu sistemler neden rahatsız ediyor? İşte insansız hava sistemleri ve rahatsızlık veren başarıları:

BAYRAKTAR TB2

MAĞARADAN ÇIKAN ÖLÜYOR

2014 yılında envantere giren Bayraktar İHA’lar 2015’te silahlandırıldı. TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından terörle mücadelede operasyonel olarak kullanılan SİHA’lar, yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 550 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayıp tarihi rekora imza attı. Jandarma ve Emniyet tarafından sadece 2022 yılında İHA’ların yer tespiti sonucu 74 terörist öldürüldü, 26 terörist ise doğrudan SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonlarda 23 sığınak da tespit edildi. İHA, SİHA ve İKU’ların desteğiyle Emniyet ve Jandarma tarafından bugüne kadar 1631 terörist, direkt SİHA atışlarıyla 269 terörist etkisiz hale getirildi, 536 da sığınak saptandı. TSK’nın yurt içi ve yurt dışında İHA/SİHA kullanılarak imha ettiği teröristlerin sayısı ise binlerle ifade ediliyor. Terör örgütü elebaşları ve teslim olan teröristler, SİHA ve İHA’lar yüzünden mağaralardan çıkamadıklarını belirtiyor.

KIZILELMA

Zeytin Dalı’nda 1129 terörist vuruldu

Türkiye’nin yerli ve milli İHA/SİHA’ları, Afrin ve civarının PKK’dan temizlendiği Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü PKK’nın kabusu oldu. Harekat boyunca TB2’ler toplam 382 sorti ve 4 bin 916 saatlik uçuşla doğrudan 449, dolaylı 680 olmak üzere toplam 1129 teröristin imha edilmesinde rol oynadı. Terör örgütüne ait onlarca araç imha edildi, terörist unsurlara takviye maksadıyla gelen motorlu konvoyların imha edilmesiyle harekatın süresi kısaldı.

Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçik, SİHA’ların desteğiyle Afrin’i PKK’dan temizledi.

Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad’ın özgürleştirilmesinde de sahadaki askerlerden sonra en önemli aktör yine SİHA’lar oldu. Mehmetçiği hedef alan rejim ve İran destekli milislere yönelik 27 Şubat 2020-6 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen Barış Kalkanı Harekatı’nda da vurucu güç SİHA’lardı. F-16 savaş uçakları ile birlikte ilk kez sürü halinde kullanılan SİHA’larla, harekatta 3 bin 473 rejim unsuru, 97 tank, 36 zırhlı araç, 67 obüs/çoklu roketatar, 10 hava savunma sitemi etkisiz hale getirildi. Rejim ordusu neredeyse bölgedeki bütün askeri araçlarını kaybetti.

100 elebaşına nokta atış

SİHA ve TİHA’ların envantere girmesiyle terörle mücadelede konsept değişikliğine gidildi. MİT, TSK, Jandarma ve Emniyet, İHA ve SİHA’ların kullanıldığı operasyonlarla terör örgütü elebaşlarını bulup etkisiz hale getirdi. 2018 yılından bu yana İHA ve SİHA’ların kullanıldığı operasyonlarda 100’den fazla PKK elebaşı etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi “Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden, sözde Sincar sorumlusu İbrahim Derviş, sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi “Pelşin Tolhildan” kod adlı Gülüzar Tural, YPG/ PKK sözde istihbarat sorumlusu ve Öcalan’ın kuzeni olan “Koçer” kod adlı Metin Arslan, Mahmur-Kerkük sorumlusu “Sabri Tori” kod adlı Yahya Duman ve örgütün kurucuları arasında bulunan Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun da var.

Mavi Vatan ve KKTC’nin bekçileri

Milli SİHA’lar terörle mücadelenin yanı sıra Mavi Vatan’ın korunmasında da görev alıyor. SİHA’lar Doğu Akdeniz’de görev yapan sondaj gemilerimize de güvenlik için havadan refakat ediyor. KKTC’nin güvenliği konusunda SİHA’lar aktif olarak kullanılıyor. Geçitkale’nin kalıcı üs olmasının ardından İHA-SİHA’lar KKTC semalarında 24 saat uçarak dosta güven, düşmana korku salacak.

Karabağ zaferinin ardından düzenlenen geçit töreninde başrolde TB2’ler vardı.

Karabağ’da 3 bin saat uçuş

BAYKAR Savunma tarafından üretilen TB2’ler Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında oyun değiştirici oldu. TB2 SİHA’lar, 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasındaki savaşta toplam 3 bin saat aralıksız görev yaptı. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşta, Ermenistan’ın 28 yılda inşa ettiği 3 kademeli savunma hattı TB2’ler tarafından yerlebir edildi. Daha savaşın ilk günlerinde Ermenistan’a ait aralarında S-300’lerin de olduğu 60’a yakın hava savunma sistemi imha edildi. İHA’ların Azerbaycan Kara Kuvvetleri’ne sağladığı tespit bilgileriyle hedefler nokta atışı ile vuruldu. Azerbaycan kaynakları savaş boyunca etkisiz hale getirilen 772 hedeften 535’inin Bayraktar TB2 ile vurulduğunu açıkladı. Savaş boyunca tek bir SİHA kaybetmeyen Azerbaycan, Ermenistan ordusuna 1,5 milyar dolara yakın kayıp yaşattı.

ANKA

Darbeci Hafter’i SİHA’lar durdurdu

Türk İHA/SİHA’larının kendini gösterdiği alanlardan birisi de Libya oldu. Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında öldürülmesinin ardından başlayan iç savaşta ABD, Fransa ve Rusya başta olmak üzere küresel güçlerin desteğini alan savaş baronu Hafter’e TB2’ler “Dur” dedi. BM tarafından tanınan meşru hükümeti devirmek için 2019 sonunda kapsamlı bir saldırı başlatan Hafter, başkent Trablus’a kadar dayanmıştı. Bu süreçte Türkiye ile Deniz Yetki Sahası ve Güvenlik Anlaşması imzalayan meşru hükümet, Mart 2020’de Hafter’e karşı harekata başladı. “Barış Fırtınası” adı verilen harekatta Türk İHA/SİHA’ları Hafter güçlerine ağır darbeler indirdi. Başkent sınırına dayanan Hafter güçleri çekilmek zorunda kaldı. SİHA’ların vurucu gücüyle 3 bin kilometrekarelik alan Hafter güçlerinden temizlendi. Libya ordusu Trablus’un 450 km batısındaki Sirte kapılarında durdu. Mevziler, tanklar, roketatar sistemleri ve zırhlı araçların yanı sıra 9 Pantsir-S1 hava savunma sistemi, yerde bekleyen 3 SU-22 savaş uçağı, 2 İL-76 nakliye uçağı, 1 AN-32 nakliye uçağı TB2’ler tarafından imha edildi.



