Savunmadaki millileştirme birilerini endişelendirdi: Daha çok rahatsız olacaksınız

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Suriye’deki harekatların başarıyla tamamlanmasında büyük rol oynayan SİHA’lar, Mavi Vatan ve KKTC’nin korunmasında da aktif olarak kullanılıyor.
Türkiye’nin 2007 yılında başlayan insansız hava araçları serüveni, dünyada parmakla gösterilen bir seviyeye ulaştı. Baykar Savunma ve TUSAŞ’ın mini İHA’ları ile başlayan süreç, SİHA, TİHA ve MİUS’lara kadar uzandı. TSK için stratejik bir konuma gelen bu sistemler, daha ilk günden itibaren yurt içi ve yurt dışında hedef haline getirildi. Dünyanın dilinden düşürmediği bu sistemlere, son günlerde bazı siyasi parti liderleri, FETÖ’cüler, fonlu basın yayın kuruluşları, Türkiye düşmanı yabancılar ve teröristlerin verdiği destekle adeta linç kampanyası başlatıldı. İnsansız hava araçlarını üreten kurum ve kişiler, yalan haberlerle hedef alındı. Peki Türkiye’nin gözbebeği olan bu sistemler neden rahatsız ediyor? İşte insansız hava sistemleri ve rahatsızlık veren başarıları:
2014 yılında envantere giren Bayraktar İHA’lar 2015’te silahlandırıldı. TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından terörle mücadelede operasyonel olarak kullanılan SİHA’lar, yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 550 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayıp tarihi rekora imza attı. Jandarma ve Emniyet tarafından sadece 2022 yılında İHA’ların yer tespiti sonucu 74 terörist öldürüldü, 26 terörist ise doğrudan SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyonlarda 23 sığınak da tespit edildi. İHA, SİHA ve İKU’ların desteğiyle Emniyet ve Jandarma tarafından bugüne kadar 1631 terörist, direkt SİHA atışlarıyla 269 terörist etkisiz hale getirildi, 536 da sığınak saptandı. TSK’nın yurt içi ve yurt dışında İHA/SİHA kullanılarak imha ettiği teröristlerin sayısı ise binlerle ifade ediliyor. Terör örgütü elebaşları ve teslim olan teröristler, SİHA ve İHA’lar yüzünden mağaralardan çıkamadıklarını belirtiyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad’ın özgürleştirilmesinde de sahadaki askerlerden sonra en önemli aktör yine SİHA’lar oldu. Mehmetçiği hedef alan rejim ve İran destekli milislere yönelik 27 Şubat 2020-6 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen Barış Kalkanı Harekatı’nda da vurucu güç SİHA’lardı. F-16 savaş uçakları ile birlikte ilk kez sürü halinde kullanılan SİHA’larla, harekatta 3 bin 473 rejim unsuru, 97 tank, 36 zırhlı araç, 67 obüs/çoklu roketatar, 10 hava savunma sitemi etkisiz hale getirildi. Rejim ordusu neredeyse bölgedeki bütün askeri araçlarını kaybetti.
SİHA ve TİHA’ların envantere girmesiyle terörle mücadelede konsept değişikliğine gidildi. MİT, TSK, Jandarma ve Emniyet, İHA ve SİHA’ların kullanıldığı operasyonlarla terör örgütü elebaşlarını bulup etkisiz hale getirdi. 2018 yılından bu yana İHA ve SİHA’ların kullanıldığı operasyonlarda 100’den fazla PKK elebaşı etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi “Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden, sözde Sincar sorumlusu İbrahim Derviş, sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi “Pelşin Tolhildan” kod adlı Gülüzar Tural, YPG/ PKK sözde istihbarat sorumlusu ve Öcalan’ın kuzeni olan “Koçer” kod adlı Metin Arslan, Mahmur-Kerkük sorumlusu “Sabri Tori” kod adlı Yahya Duman ve örgütün kurucuları arasında bulunan Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun da var.
BAYKAR Savunma tarafından üretilen TB2’ler Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında oyun değiştirici oldu. TB2 SİHA’lar, 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasındaki savaşta toplam 3 bin saat aralıksız görev yaptı. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşta, Ermenistan’ın 28 yılda inşa ettiği 3 kademeli savunma hattı TB2’ler tarafından yerlebir edildi. Daha savaşın ilk günlerinde Ermenistan’a ait aralarında S-300’lerin de olduğu 60’a yakın hava savunma sistemi imha edildi. İHA’ların Azerbaycan Kara Kuvvetleri’ne sağladığı tespit bilgileriyle hedefler nokta atışı ile vuruldu. Azerbaycan kaynakları savaş boyunca etkisiz hale getirilen 772 hedeften 535’inin Bayraktar TB2 ile vurulduğunu açıkladı. Savaş boyunca tek bir SİHA kaybetmeyen Azerbaycan, Ermenistan ordusuna 1,5 milyar dolara yakın kayıp yaşattı.
Türk İHA/SİHA’larının kendini gösterdiği alanlardan birisi de Libya oldu. Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında öldürülmesinin ardından başlayan iç savaşta ABD, Fransa ve Rusya başta olmak üzere küresel güçlerin desteğini alan savaş baronu Hafter’e TB2’ler “Dur” dedi. BM tarafından tanınan meşru hükümeti devirmek için 2019 sonunda kapsamlı bir saldırı başlatan Hafter, başkent Trablus’a kadar dayanmıştı. Bu süreçte Türkiye ile Deniz Yetki Sahası ve Güvenlik Anlaşması imzalayan meşru hükümet, Mart 2020’de Hafter’e karşı harekata başladı. “Barış Fırtınası” adı verilen harekatta Türk İHA/SİHA’ları Hafter güçlerine ağır darbeler indirdi. Başkent sınırına dayanan Hafter güçleri çekilmek zorunda kaldı. SİHA’ların vurucu gücüyle 3 bin kilometrekarelik alan Hafter güçlerinden temizlendi. Libya ordusu Trablus’un 450 km batısındaki Sirte kapılarında durdu. Mevziler, tanklar, roketatar sistemleri ve zırhlı araçların yanı sıra 9 Pantsir-S1 hava savunma sistemi, yerde bekleyen 3 SU-22 savaş uçağı, 2 İL-76 nakliye uçağı, 1 AN-32 nakliye uçağı TB2’ler tarafından imha edildi.