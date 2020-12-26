Savunmayı örnek gösterdi

Bu yıl yine küresel anlamda inovasyon ve dijital dönüşüm sürecinin devleri olan Instagram’ın kurucu ortağı Mike Krieger, mucit, yazar ve fütürist Ray Kurzweil, Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof Dr. Mehmet Öz, yerli aşı geliştirici bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta olmak üzere, keynote konuşmacıları yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012’den bu yana düzenlediği “8. Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliği dün İstanbul’da başladı. Bu yıl salgın sürecinde edinilen tecrübeler ışığında yeni bir anlayış ve ihracat odaklı bir içerikle icra edilen etkinliğe kendi alanında uzman 70’in üzerinde konuşmacının katılıyor. Bugün de devam eden zirve kapsamında 1236 firmanın başvurduğu İnovaLİG ödüllerinin de sahiplerini buldu. Sosyal mecralardan da takip edilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanısıra altı bakan konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türkiye İnovasyon Haftası programına bir video mesaj gönderdi. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, İnovaLİG ödüllerini kazanan kişileri, kuruluşları ve firmaları tebrik etti. Erdoğan, “Ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini artıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

TÜRKİYE OLUMLU OLARAK AYRIŞTI

Kovid-19 salgınının tüm dünyayı yeni belirsizliklerin içine sürüklediğini ifade eden Erdoğan, “Üretimle beraber tasarımın ve yenilikçiliğin öne çıktığı farklı bir döneme girdik. Firmalarımız, salgın döneminde kaliteli ürünleriyle, rekabetçi fiyatlarıyla, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı. Uluslararası şirketler, Asya merkezli üretim ağına alternatif oluşturmak için yeni arayışlara yöneldi. Bu arayışlarda; sanayisi, üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatları, nitelikli işgücü, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısı ile Türkiye, en gözde ülkelerden biri haline geldi” ifadelerini kullandı.

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GELECEK HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde, ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ düsturuyla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yılın ikinci çeyreğinde salgının etkisiyle küçülen ekonomimiz, üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanmayla yüzde 6,7 büyüdü. Bu oranla dünyada en hızlı büyüyen ülke olduk. Aynı şekilde yılın son çeyreğine de güzel bir başlangıç yaptık. Ekim ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 10,2 artarken, imalat sanayisindeki artış yüzde 11’i buldu. Tüm bu gelişmeler, 2020 yılını beklentilerimiz doğrultusunda pozitif bir büyüme oranıyla kapatacağımıza işaret ediyor.”

HERKES İÇİN SAVUNMA İYİ BİR ÖRNEK

İhracatçılardan, devletin sağladığı teşvikleri en iyi şekilde değerlendirerek, savunma sanayindeki başarıyı, inovasyon ve markalaşma ile diğer alanlara da yaymasını beklediğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni dönemde, yeni hedeflere uyumlu olarak ihracatı daha üst seviyelere taşımak zorundayız. Hedefimiz sadece ihracatımızı artırmak da olmamalıdır. Bunun da ötesine geçerek katma değerli ürün ihracatını hedeflemeliyiz. Genç nüfusumuza, sahip olduğumuz bilgi birikimine ve tecrübemize rağmen 1,2 veya 1,3 dolarlık kilogram başına ihracat bize yakışmıyor. 2001’e göre kilogram başına ihracatımız iki katına çıkmış olsa da biz bu rakamı asla yeterli görmüyoruz. İlk etapta 2 dolar eşiğini geçip 3 dolara doğru ilerlememiz gerekiyor. Kilogram başına 62 dolarlık ihracat gerçekleştiren savunma sanayimizin başarısı, herkes için iyi bir örnektir” dedi.

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1,3 DOLAR BİZE YAKIŞMIYOR

Recep Tayyip Erdoğan

Savunma sanayindeki başarıyı, inovasyon ve markalaşma ile diğer alanlara da yaymasını beklediğini de kaydeden Erdoğan, “Genç nüfusumuza, sahip olduğumuz bilgi birikimine ve tecrübemize rağmen 1,2 veya 1,3 dolarlık kilogram başına ihracat bize yakışmıyor. İlk etapta 2 dolar eşiğini geçip 3 dolara doğru ilerlememiz gerekiyor. Kilogram başına 62 dolarlık ihracat gerçekleştiren savunma sanayimizin başarısı, herkes için iyi bir örnektir” dedi.

Pekcan: İnovatif ürün ihracatını önemsiyoruz

İnovasyona dayalı ve katma değerli ürün ihracatının artırılmasının en önem verdikleri konulardan olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Özellikle yerli katma değer alanında önemli ilerleme sunacak, ürünlerimizin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirecek yenilikçi yatırım ve projeleri desteklemeyi arzu ediyor, çalışmalarımızı bu yönde titizlikle sürdürüyoruz. Savunma sanayisinde kaydedilen mesafe yayılım etkisi gösteriyor. Yenilikçi yatırım ve projeleri desteklemeyi arzu ediyoruz. Kolay İhracat Platformu’nun yeni modüllerini de hizmete sunacağız. Dijital Dönüşüm Proje Yarışması’nı başlatacağız” dedi.

Varank: Katma değerli üretim anahtarı burada

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, zirveye katılan iş insanlarına Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım yapması çağrısında bulundu. Varank, “Küresel rekabette önünüzdeki tüm yokuşları düz edecek siyasi irade arkanızda. Gençlerimizle, gözü kara girişimcilerimizle, üretken sanayicilerimizle Türkiye’nin yeni başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Üretkenliğimizi, teknolojik ilerlememizi ve inovasyon becerilerimizi hedeflerimizle uyumlu şekilde yukarı taşımanın derdindeyiz” dedi. Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomileri arasına sokma yolunun katma değerli üretimden geçtiğini ifade eeden Varank, inovasyonun da katma değerli üretimin anahtarı olduğunu söyledi.

Pakdemirli: tarımsal hasılayı daha da büyütürüz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da lider, dünyada ilk 10 arasında olduğunu belirterek, “Tabi büyüme ve hasılayı daha da yukarı taşımak, verimliliği ve kişi başına faydayı artırmakla mümkün. Bunu da ancak bilgi ve inovasyonla yapabiliriz. Üretime daha fazla bilgi ve inovasyon katmalıyız” dedi. Türkiye’nin büyük bir atılım dönemine girdiğini vurgulayan Pakdemirli, tüm sektörlerde sıçrama yapılması ve fark yaratılması gerektiğini söyledi. Pakdemirli, bilgi ve teknolojiye dayalı üretime geçilmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin bunu yapacak potansiyele, yetenekli ve genç insan kaynağına sahip bir ülke olduğunu bildirdi.

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İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek