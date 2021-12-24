Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi

Su, elektrik ve gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir, bakım ve ayar ücretleri yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
Sayaçların 2022 yılı tamir ve ayar ücretleri ne kadar?
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Tebliğle su, elektrik ve gaz sayaçlarının gelecek yıla ilişkin tamir, bakım ve ayar ücretleri belirlendi. Buna göre, muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Ücret tarifesi, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılacak.

Tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti anma debisine göre 21,1 lira ve 30 lira olacak.

Elektrik sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti, tek fazlı sayaçlar için 21,1 lira, üç fazlı sayaçlar için 24,6 lira olarak uygulanacak.

Gaz sayaçlarının parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri de sınıfına göre 23,6 lira ile 705,4 lira arasında değişecek.

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