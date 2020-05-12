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Ekonomi Şehirler arası taşımacılıkta korona fırsatçıları Uçaktan pahalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şehirler arası taşımacılıkta 'korona fırsatçıları': Uçaktan pahalı

Şehirler arası taşımacılıkta 'korona fırsatçıları': Uçaktan pahalı

Şehirler arası otobüs seferlerinde kısıtlamaya gidilmesi, korsan taşımacılık yapan bazı fırsatçıların ortaya çıkmasına neden oldu. İzmir'de bilet bulamayan yolcuların peşine düşen korsanlar, bilet fiyatının iki ya da üç katı bedellerle yolcu taşıyor. Korsan taşımacıların, İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıdıkları belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Korsan firmalar, otogarın dışından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği üst limitin de üstünde fiyatlarla yolcu taşıyor.
Korsan firmalar, otogarın dışından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği üst limitin de üstünde fiyatlarla yolcu taşıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde şehirler arası yolculukta kısıtlamalar getirilince fahiş fiyatla bilet satan bazı fırsatçılar ortaya çıktı. Korsan firmalar, otogarın dışından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği üst limitin de üstünde fiyatlarla yolcu taşıyor.

Otogarda işletmecilik yapan otobüs firması yetkilisi Şener Çokyücen, yolcuları fırsatçılara karşı uyardı. İzin belgesi alan yolcular için koltuk sayısının yarısının dolu olması kuralına dikkat edip, sosyal mesafeye uyarak seferler düzenlediklerini anlatan Çokyücen, "Covid-19 sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri ulaşım oldu. Biz bu dönemde kurallara uyarak yasaların öngördüğü şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Fiyat politikasında Ulaştırma Bakanlığı'nın öngördüğü ölçüde günde 1 ya da 2 sefer yapmaya çalışıyoruz. Normal zamandaki gibi her saat, her yere otobüs bulunmaması nedeniyle bunu fırsat bilenler de otogarın dışından ya da başka semtlerden hiçbir kurala uymadan fahiş fiyat uygulayıp, zorda kalan yolcuları belli yerlere taşıyorlar" dedi.

İzmir'den Diyarbakır, Rize, Adana ve Hatay gibi illere sefer düzenlediklerini anlatan Çokyücen, her yolun ayrı fiyat tarifeleri bulunduğunu hatırlatarak, mağduriyeti olan yolculara otogarın dışında üst limitin de üstüne çıkarak seferler düzenleyenlerin bulunduğunu öne sürdü. Vatandaşları bu fırsatçılara karşı uyardıklarını ifade eden Şener Çokyücen, bildikleri tanınmış firmalarla seyahat etmeleri gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

  • "Örneğin bir yolcu Karadeniz'e gidecek. Bizim aracımız 13.00'te gidiyor. Buraya 14.00'te geldiyse ya ertesi gün, ya da birkaç gün sonraya ertelemek zorunda kalıyoruz. Bunu fırsat bilenler yolcuları takip edip, fahiş fiyat sunarak ikna ediyorlar. 40 kişilik bir otobüse en fazla 20 yolcu verme hakkımız var. Bu da maliyetleri karşılamadığı için Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği üst limiti uyguluyoruz. Maliyetleri biraz kurtarmak için çerçevenin dışına çıkmadan üst limiti uyguluyoruz. Ama kesinlikle yasalara bağlıyız. Sosyal medya aracılığıyla ve yüz yüze gördüğümüz yolcuları fırsatçılara kanmamaları için uyarıyoruz. Bu yolculukların sağlıklı olmadığını, herhangi bir kaza durumunda karşılarında bir muhatap bulamayacaklarını hatırlatıyoruz. Onlara önerimiz, kurumsal firmalarla yolculuk etsinler. Çaresiz olanlar riski göze alıyorlar. Bu durum bizim adımızı da kötüye çıkardı. Fedakârlık yaparak bu süreçten çıkacağız."

DHA
İzmir'de bilet bulamayan yolcuların peşine düşen korsanlar, bilet fiyatının iki ya da üç katı bedellerle yolcu taşıyor.

'KAZA OLDUĞUNDA HAKLARINI ARAMALARI ZOR'

Yaklaşık 2 ay önce salgın nedeniyle seferlerde değişiklikler yapıldığını dile getiren firma yetkilisi Coşkun Kuruca, İzmir Otogarı'ndan Isparta, Antalya, Hatay, İskenderun, Adana ve Didim gibi yerlere sefer düzenlediklerini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası taşımacılığa kısıtlama getirilmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Kuruca, "Bu boşluktan yararlanarak buraya gelip 4-5 ya da 8 kişi bulanlar, yolcuları aldı götürdü. Fahiş fiyatlar da bundan ortaya çıktı. Bizimle ilgisi yok. Bakanlık bize ne fiyat veriyorsa onu uygulamak zorundayız. Bizi kontrol eden merciler var. Sağlık Bakanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, emniyet bizi kontrol ediyor. Herhangi bir aksaklıkta yola çıkmamıza engel oluyorlar. 38 derece ateşi olan yolcu ile yola çıkamıyoruz" dedi.

Otogarın içinden kalkarak taşımacılık yapan otobüslerin sigortalı olduğunu dile getiren Kuruca, korsan olarak faaliyet gösteren araçların ise riskli olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Bizim arabalarda her sigorta var. Ama onlar adı üstünde korsan. Bir kaza olduğunda haklarını aramaları zor. Yolcularımızı otogar dışından yolculuk yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Otogarda izinli araçlarımız var. Bu firmalar yüzde yüz garantilidir."

DHA
Korsan taşımacıların, İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıdıkları belirtildi.

'İZMİR-VAN ARASI BİN LİRA'

Firma yetkilisi Burak Sucuk da şunları söyledi:
  • "D2 yetki belgeli araçlarda bilet sistemi yok. Vergi ödemiyorlar, bilet kesmiyorlar, faturaları yok. Bir de ufacık arabaya 8 kişi koyuyorlar. Bizim gibi D1 taşımacılık yapanlar ise devlete vergi ödüyor. Araçlarımızda sosyal mesafe var. 46 kişilik otobüslere 20 yolcu kabul ediyoruz. Ama bu dönemde İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıyan servisçiler oldu. Bir de tek şoför gittiler. Herhangi bir trafik kontrolü yok. Herhangi bir takometre yok. Yani korsan taşıdılar. Normalde İzmir Van arası 250 liraydı. Şu andaki tavan fiyat uygulamasıyla 400 liraya çıktı fiyatlar. Ama korsanlar 2- 3 katı fiyatla taşıdılar."

'FİYAT ÇOK GELDİĞİ İÇİN REDDETTİM'

Otogarda bilet bulamadığını söyleyen yolculardan Doğan Kaya da fiyat farkı nedeniyle seyahatini iptal ettiğini belirterek "Acilen Zonguldak'a gitmem gerekiyordu. Bir cenaze işimiz vardı. Garaja gelip yazıhanedeki firmalara bilet sordum. Hiçbirinde bulamadım. Tam vazgeçmiştim ama sanırım beni takip eden bir kişi vardı. Nereye gideceğimi bana sordu. Zonguldak'a gideceğimi söyledim. 7 kişilik araç kaldırıyorlarmış. Ama normaldeki bilet fiyatından 2-3 kat fazlaydı. Bana 500 lira fiyat çektiler Zonguldak için. Akşam 20.00'de belli bir yerde buluşuyorlarmış. Fiyat çok geldiği için reddettim" diye konuştu.

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