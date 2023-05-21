Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaja başlandı: 3 bin 150 metreye kadar inilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını bildirdi. Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları ve başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. 26 Nisan'da başlayan Kentsel Dönüşüm başvuruları 29 Mayıs'ta sona erecek. İşte 2023 TOKİ Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden başvuru ekranı, başvuru şartları ve ödeme planı detayları.