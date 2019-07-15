Ekonomi Sektörlerin istihdam haritası çıkarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sektörlerin istihdam haritası çıkarıldı

Milli İstihdam Seferberliği’nde hedeflenen rakamlara ulaşmak için yeni planlar yapılıyor. İŞKUR, bir yandan işverenlerle görüşme gerçekleştirirken diğer yandan da sektörlerin haritasını çıkıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
İŞKUR, sektörlerin istihdam haritasını çıkardı.
İŞKUR, sektörlerin istihdam haritasını çıkardı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde istihdamın artırılmasında belirlenecek stratejiler yeniden şekillendirilecek.

HİZMETTE İSTİHDAM ARTIŞI

İstihdamın artırılması konusunda bütçesinden ayırdığı kaynaklarla hem işverenlere hem de çalışanlara teşvikler sunan İŞKUR, bu kez de sektörlerin istihdam haritasını çıkardı. İŞKUR’un araştırmasında listeye bakıldığında özellikle hizmet sektöründe istihdam artışı yaşanacak.

Turizm olanaklarının gelişmesiyle birlikte konaklama ve yiyecek hizmetlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 38’inde, insan sağlığı ve sosyal hizmet firmalarının yüzde 31’inde de istihdam artacak. Diğer yandan sektör temsilcilerinin de beklediği gibi inşaat sektöründeki şirketlerin yüzde 21’inde ve ulaştırma-depolama firmalarının da yüzde 15’inde istihdam azalacak.

STRATEJİ DEĞİŞİYOR

Çalışmalar sonucunda, istihdamın artırılması konusunda belirlenen stratejiler yeniden şekillendirilecek. İstihdam beklentisi yüksek olan sektörlere önem biraz daha artacak.

Bu noktada meslek edindirme ve işbaşı eğitim kursları devreye girecek. Bu kurslarda verilecek eğitimlerle kursiyerlerin istihdam edilmesi sağlanacak. Eğitim boyunca masraflar devlet tarafından karşılanacak.

S-400’le barışı garantiye alıyoruz
GÜNDEM
S-400’le barışı garantiye alıyoruz

Suçunu biliyor
DÜNYA
Suçunu biliyor
S-400’le barışı garantiye alıyoruz

S-400’le barışı garantiye alıyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sokağa çıkar vatanı koruruz

Sokağa çıkar vatanı koruruz

Areda Araştırma'nın 15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.
Türkiye kahramanları anıyor

Türkiye kahramanları anıyor

Dünyada da birçok yerde etkinlik düzenleniyor.
Saraçhane destanı

Saraçhane destanı

3 yıl önce halk, İBB'nin önünde destan yazdı.
Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Gülşah Güler, Gölbaşı'nda şehit düşmüştü.
Geleceğimizi<br> hedef aldılar

Geleceğimizi
hedef aldılar

FETÖ'nün ihanet kalkışmasına 251 şehit verdik.
Teröre inat yatırım

Teröre inat yatırım

Türk iş dünyası yatırıma devam ediyor.
94 ülkeden FETÖ’cü istedik

94 ülkeden FETÖ’cü istedik

23 ülkede 109 FETÖ'cüyü iade aldık.

Cari açığa milli aşı

Cari açığa milli aşı
6 yaşındaki kıza taciz

6 yaşındaki kıza taciz
Ulusal törende yuhalandı

Ulusal törende yuhalandı

Havaya sarı balonlar bırakıp, Macron'u istifaya çağırdılar.
Hakkari'de<br>şehit verdik

Hakkari'de
şehit verdik

Teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü.
İmamoğlu<br>doğru söylemiyor

İmamoğlu
doğru söylemiyor

​İBB eski Genel Sekreteri Baraçlı iddialara yanıt verdi.
Giresun'da feci kaza

Giresun'da feci kaza

Minibüs dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var.
Sevkıyat sürüyor

Sevkıyat sürüyor

​Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını yapıyor.
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

​Bakanlık, 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.