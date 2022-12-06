Ekonomi Sektörün güçlü firması Platform Turizm halka arz ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sektörün güçlü firması Platform Turizm halka arz ediliyor

Albayrak Grubu şirketlerinden personel ve yolcu taşımacılığı, filo kiralama, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtımı, personel destek hizmetleri gibi hizmetler sağlayan Platform Turizm; 8-9 Aralık 2022 tarihinde halka arz ediliyor.

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Haber Merkezi DHA
Sektörün güçlü firması Platform Turizm halka arz ediliyor
Platform Turizm.

Şirketin halka arzı ile ilgili görüşlerini paylaşan Platform Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Albayrak, “Grup bünyemizde halka arz edilen üçüncü şirket olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Halka arzda yatırımcılardan gelecek olan taleplerin verdiği güç ve motivasyon ile günden güne büyüyen bir şirket olmaya devam edeceğiz” dedi.

  • Halka arza ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Halka arz öncesinde ödenmiş sermayesi 220 milyon TL olan şirket payları hisse başına 9,10 TL’den halka arz edilecek. Halka arz işlemi, İnfo Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilecek. Halka arz, borsada satış yöntemiyle gerçekleşecek. Satışa sunulacak pay miktarı ise 49.500.000 adet olup, 24.750.000 adet pay ortak satışı, 24.750.000 adet pay ise sermaye artırımı suretiyle halka arz edilecektir. Platform Turizm’in halka arz kodu #PLTUR olurken Şirket’in paylarının işlem göreceği pazar BİST Yıldız Pazar olacaktır” bilgilerine yer verildi.

ŞİRKET, 3’ÜNCÜ HALKA ARZINI GERÇEKLEŞTİRİYOR

2012 yılında Tümosan Motor ve Traktör, 2018 yılında da Trabzon Liman İşletmeciliği ile daha evvelden 2 grup şirketi halka arz edilen Albayrak Grubu, Platform Turizm ile üçüncü halka arzını gerçekleştirecek.

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