Selçuk Bayraktar 130 bin saattir görev yapan SİHA'ların sırrını açıkladı

Silahlı İnsansız Hava Araçları yerli ve milli olarak üretilmeye devam ediliyor.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından SİHA'larla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

SIHA'nın sırrı.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda" SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor.

Uçuş bilgisayarının içine gömüldü.

Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" ifadelerini kullandı.

SİHA

SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda.

130bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor

Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman.



O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!🇹🇷#TürkMilletiOrdusununYanında pic.twitter.com/FbfrYhdA95 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 7, 2019

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