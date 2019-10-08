Ekonomi Selçuk Bayraktar 130 bin saattir görev yapan SİHAların sırrını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Selçuk Bayraktar 130 bin saattir görev yapan SİHA'ların sırrını açıkladı

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, terörle mücadele başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda etkin olarak kullanılan SİHA'lara ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, "SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından SİHA'larla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

SIHA'nın sırrı.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda" SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor.

Uçuş bilgisayarının içine gömüldü.

Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" ifadelerini kullandı.

SİHA

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