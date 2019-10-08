Selçuk Bayraktar 130 bin saattir görev yapan SİHA'ların sırrını açıkladı

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından SİHA'larla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda" SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor.
Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" ifadelerini kullandı.
SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda.
130bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor
Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman.
O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!🇹🇷#TürkMilletiOrdusununYanında pic.twitter.com/FbfrYhdA95
SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda.