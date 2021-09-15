Ekonomi Selçuk Bayraktar AKINCI TİHAnın yapımınagelinen süreci anlattı Biz Türkiye olarak herkesten hızlı bir ivme yakaladık
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA’nın yapımına gelinen süreci anlattı: Biz Türkiye olarak herkesten hızlı bir ivme yakaladık

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki geleceği hakkında merak edilenleri yanıtladı. AKINCI TİHA'nın yapım sürecine gelene kadar yaşadıklarını anlatan Bayraktar, "'Yabancılara yetişmemiz mümkün değil' diyordu bana biri. Bu anlayış köle zihniyeti, sömürgeci zihniyeti. Sivil alanda bu kadar yayılacağını açıkçası biz de öngöremezdik. Biz Türkiye olarak herkesten hızlı bir ivme yakaladık." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA’nın yapımına gelinen süreci anlattı: Biz Türkiye olarak herkesten hızlı bir ivme yakaladık
Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ilk İHA'sını yapmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bayraktar, "İlk milli özgün İHA, ama en ufak sınıfta. 16 yıl önce. Maket uçak gibi bir şey ama otomatik uçuyor. O zamanlar o drone'lar bile ortada yok daha. Henüz dünyada araştırma konusu." ifadesini kullandı.

Baykar'ın bir aile girişimi olduğunu ve çalışmalarının 2003 yılında başladığını söyleyen Bayraktar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İlk defa, en ufak da olsa, Savunma Sanayii Başkanlığı şöyle bir modelle çıkıyor: Ben bu teknolojiyi milli olarak geliştireceğim ve en ufağından başlayacağım. 2003-2004 yıllarında ağabeyimle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Dünyada belki 10 yıl sonrasının teknolojisine çalışıyorsunuz. Amerika bu beyinleri bütün dünyadan topluyor. Bizim çalıştığımız laboratuvarın yüzde 90'ı yurtdışındandı. Dünyanın en parlak beyinlerini toplayıp en iyi, en gelişmiş harp teknolojilerini yapıyor, sonra sivilleştirip çok daha büyük bir pazara satıyor.

Fikri hakların, tasarımların kimde olduğu çok daha önemli. Teknolojinin kendisini değil, bilgiyi üretmek önemli. 2000'li yılların öncesinde savunma sanayiine bakacak olursanız yüzde 85'i yurtdışına bağlı. 2000'li yıllarda bir paradigma dönüşümü oluyor.

Selçuk Bayraktar: Dünyada İHA teknolojisini kullanan en iyi kuvvet TSK
OYNAT 01:48
Selçuk Bayraktar: Dünyada İHA teknolojisini kullanan en iyi kuvvet TSK
Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki geleceği hakkında merak edilenleri yanıtladı. İHA'ların üretimiyle savaş doktrininin değiştiğini ifade eden Bayraktar, '20 yıl önce de sorsanız bana araştırma görevlisi olarak, 'Geleceğin en etkili vurucu hava gücü İHA'lar olacak' derdim. Dünyada bu teknolojiyi en iyi kullanan kuvvet kimdir diye sorsalar bana, 'TSK' derim. Türkiye açık ara herkesten çok daha karmaşık, ileri operasyonlarda ve çok daha ileri düzeylerde İHA teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojiyi kullanmak, adapte etmek o kadar kolay değil.' ifadelerini kullandı.

Bugün dışa bağımlılık yüzde 30'ların altında. O dönemde yüzde 15 yerliyken bu dönemde yüzde 70'lerin üzerinde. Bu tümüyle bakış açısının değişmesiyle ilgili.

Başladığımızda bir önümüzde başarı örneği de olmadığı için. Ekibimiz gencecik bir ekip. 6 tonluk SİHA'yı yapıyorlar. Her birini birer birer biz tasarlıyoruz. Space X'te de böyledir, gencecik çocuklar çalışır. Yönlendirme ile alakalı.

Dünyanın başka ülkelerini inceledim, az gelişmişlik kompleksi olan ülkelerde böyle bir tutum oluyor. O zihniyet devam ediyor. Bizim bilimle olan irtibatını kesmemizle birlikte 'biz yapamayız, biz beceremeyiz' tutumu gelişmiş. Eski bir hastalık. Önümüzdeki en büyük engel bu.

Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağımızı da yapabiliriz
GÜNDEM
Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçağımızı da yapabiliriz

BAŞARININ ALTINDA NE YATIYOR?

Bizim inancımız gereği, etikten, ahlaktan ayrılacak olursan yapacağın işin bir bereketi, faydası olması mümkün değil. Bu işlerin önündeki en büyük engellerden biri de etik ve ahlaka riayet edilmiyor olması.

Orta ve uzun vadede bedelleri çok ağır oluyor. Niye Türkiye bu alanda bu kadar bağımlıydı? En önemli engellerden bir tanesi bu ahlaki husustu. Hem üreten, hem teknolojiyi geliştiren, hem de bürokrat taraf için geçerli bu. Geleceğin konusuna odaklandığınızda, insanlığın ve ülkenizin faydasını hedeflediğinizde bu oluyor. Baykar'ın başarısının altında da bu yatıyor.

Bizim ekibimiz büyük tecrübeleri olan insanlar değil ama dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği 6 tonluk SİHA'yı yapıyor.

Otomotivin yaşadığı 4. devrim. Şu an elektrikli, akıllı arabalar var. Bütün dünya uçan arabalar için çalışıyor. Yarının oyuncuları bugünden çalışanlar olacak. Gençleri teşvik etmek için sosyal medya üzerinden yaptığımız çalışmaların resmini koydum. Sorun şurada. Bunu yapmaya kalktığınızda birileri sadece dalga geçiyor. Bu bir engel. Az gelişmişlik kompleksi olan, sömürge yerlerdeki bir tutum bu. Kamuoyunun bakışı açısından engel bu.

Son 10, 20 yılda değil bu zihniyet, yüzyıllar boyu böyle gelmiş. Eski bir hastalık. Bütün bu işlerin önündeki en büyük engellerden biri bu. Diğeri de demin söylediğim etik ve ahlakla ilgili.

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı: Kınasını yaktık askere uğurluyoruz
OYNAT 01:24
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA paylaşımı: Kınasını yaktık askere uğurluyoruz
Türkiye'nin havadaki yeni gücü olacak, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, 3 gün sonra güvenlik güçlerine teslim edilecek. Gelişmeyi AKINCI TİHA'yı üreten BAYKAR, sosyal medya hesabından 'Bayraktar Akıncı yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Semalarımızın yılmaz bekçisi olacak Bayraktar AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerimize teslim edilmesine son 3 gün' notuyla duyurdu.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Önce emekledi, sonra yürüdü… Derken koştu, ardından uçtu… Gün geçti büyüdü... Şimdi de kınasını yaktık, vatan görevi için askere uğurluyoruz...' değerlendirmesinde bulundu.

UÇAN ARABA

Bütün dünyada haber oldu. Reuters haber yaptı, en fazla etkileşim alan haberlerden bir tanesi oldu dünyada. Ama yine paylaştığınızda garip garip şeyler duyuyorsunuz: 'Bunlarla mı uğraşılır?' Bunları geliştirmediğinizde müreffeh olmanız mümkün değil.

Uçan araba geleceğin hayali. Şu an arabalarımızın büyük kısmında otomatik park etme özelliği var. Bu tümüyle otomatikleşecek, sonra da uçmaya başlayacak. Şu anda yaptığımız bütün geliştirmeler hem Akıncı, hem Bayraktar TB-3 için en derinlemesine çalışma otonomi, yapay zeka üzerine. Bu akıllı arabayı uçuracak teknolojiye çalışıyoruz. Şu an insanoğlunun sahip olduğu teknolojiyle yapamayacağı kadar karmaşık bir teknoloji uçan araba.

Şu anda yaptığımız bütün geliştirmeler hem Akıncı, hem Bayraktar TB-3 için en derinlemesine çalışma otonomi, yapay zeka üzerine. Bu akıllı arabayı uçuracak teknolojiye çalışıyoruz. Şu an insanoğlunun sahip olduğu teknolojiyle yapamayacağı kadar karmaşık bir teknoloji uçan araba.

Her bir uçan araba kişisel uçak gibi olacak. Bu uçakların akıllanmasıyla uçan araba olmuş olacak. Uçan bir robot bu, yüzlerce minik bilgisayar yönetiyor. Bunu geliştirirken o kadar çok teknoloji geliştiriyorsunuz ki bir anlamda uzay çalışmalarına giriyor.

2005'te Minia, 2007'de Minia ilk defa TSK'ya teslim edildi, Türkiye'nin de ilk İHA'sıydı, milli ve özgün tasarımı yapılan, envantere girebilmiş ilk İHA'ydı.

Bunların hepsi robot uçak. Sonra, Malazgirt Helikopter var, o proje maalesef öldürüldü. Sonra Bayraktar TB-1 2009'da.

Ama TB-1 envantere hiç girmedi. Bayraktar TB-2 İHA olarak ilk defa envantere 2014'te girdi, 27 bin fite çıkarak irtifa rekorları kırdı."

'Neden rahatsız oldular anlamadık'

Öte yandan Bayraktar TB2 projesinin gizli yürütüldüğünü vurgulayan Bayraktar, "Türk Silahlı Kuvvetleri için terörle mücadelede büyük üstünlük sağlayacak teknolojiyi teslim ettik ama ilk rahatsızlık sesi bazı siyasilerden geldi. Neden rahatsız oldular anlamadık." dedi.

Selçuk Bayraktar: TB2 SİHA'yı TSK'ya teslim ettik ilk rahatsızlık bazı siyasilerden geldi​
OYNAT 00:57
Selçuk Bayraktar: TB2 SİHA'yı TSK'ya teslim ettik ilk rahatsızlık bazı siyasilerden geldi​
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayında, Bayraktar TB2 SİHA'nın yapım süresinde yaşananları anlattı. Projenin gizli yürütüldüğünü vurgulayan Bayraktar, 'Türk Silahlı Kuvvetleri için terörle mücadelede büyük üstünlük sağlayacak teknolojiyi teslim ettik ama ilk rahatsızlık sesi bazı siyasilerden geldi. Neden rahatsız oldular anlamadık.' dedi.


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