Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI irtifa rekorunu tazeledi

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, kendisine ait irtifa rekorunu kırdı.

40 BİN 100 FT'TE SÜZÜLDÜ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "AKINCI 40 bin 100 ft'te! Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"VATANIMIZA MİLLETİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bayraktar'ın paylaşımı şöyle:

"AKINCI 40.100 ft'te!

AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı.

Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı.

Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

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#MilliTeknolojiHamlesi"

#AKINCI 4️⃣0️⃣.1️⃣0️⃣0️⃣ ft'te!#AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı.



Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı.



Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/DJdbUPssXS — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 11, 2022