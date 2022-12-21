Ekonomi Selçuk Bayraktar Kızılelmanın kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştım
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştım

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul’da Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 20 senelik bir hayalimizdi. Akıncı'dan 3 sene sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bunlar tümüyle milli ve özgün olarak tasarlanıp geliştirilmiş, aslında robot uçaklar. İçindeki donanımlardan, milyonlarca satır yazılım Türk mühendis ve ekibi tarafından geliştirildi. Kızılelma'nın en son kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar: Kızılelmanın kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştım
Selçuk Bayraktar

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Bayraktar "Baykar gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etmiş oldu. 2019'da 6 tonluk Akıncı İHA uçtu, 2021'de de silahlı kuvvetlerin envanterine girdi, sözleşmesi imzalanmış durumda. 6 kilodan 6 tona giden serüveni görüyorsunuz. Tüm elektronik, yazılımları biz Türk mühendisler tarafından tasarlandı. Cezeri'ye adım adım gidiliyor. Akıllı taksi dronelar, kargo dronelar. Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 20 senelik bir hayalimizdi. Akıncı'dan 3 sene sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bunlar tümüyle milli ve özgün olarak tasarlanıp geliştirilmiş, aslında robot uçaklar. İçindeki donanımlardan, milyonlarca satır yazılım Türk mühendis ve ekibi tarafından geliştirildi" ifadelerini kullandı.

"KONTROL YAZILIMLARIYLA SATIR SATIR UĞRAŞTIM"

Bayraktar "SİHA, İHA'lardan ilk insansız savaş uçağından bahsettim. Genetik kodun deşifre edilmesindeki en önemsiz kısımlarından bahsettim. Kızılelma'nın en son kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştım. Pozitif bilimciler için sonsuzluğa yakın büyüklüklerde ihmal edilecek ifadeler sayılabilir" dedi.

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