Ekonomi Selçuk Bayraktar O zaman kimse inanmamıştı
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar: O zaman kimse inanmamıştı

Dünyanın gıpta ile takip ettiği ve modern savaş kurallarını yeniden yazan Bayraktar TB2 SiHA'ları İngiliz basınına manşet oldu. The Telegraph Bayraktar TB2'yi üretildiği yerde inceledi, Baykar şirketinin Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'la söyleşi gerçekleştirdi. Bayraktar: "O zamanlar dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti."

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Selçuk Bayraktar: O zaman kimse inanmamıştı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar

The Telegraph'ın Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva'nın, "İstanbul'da sıkı korunan bir fabrikada, işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyor." diyerek başladığı yazısında, Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının Rusya ve Ukrayna arasında süren savaştaki etkisinden bahsediliyor.

"O zamanlar dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." ifadelerini kullanan Selçuk Bayraktar, insansız hava aracı yapmanın kâr değil, "Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek" amacıyla üretildiğini söylüyor.

Bayraktar'ı görmek isteyen Ukraynalılar hava üssüne akın etti
OYNAT 00:50
Bayraktar'ı görmek isteyen Ukraynalılar hava üssüne akın etti
BAYKAR tarafından Ukrayna için hibe edilen Bayraktar TB2'yi görmek isteyen Litvanyalılar, törenin düzenlendiği Siauliai Hava Üssü'ne akın etti. Türk SİHA'sı gösterime açılırken alkışladılar.

Gazete, Bayraktar'ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor.

TB2 insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiği de anlatılıyor.

Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin başarısı: Rus ateşinde delik deşik olmasına rağmen üsse geri döndü
EKONOMİ
Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin başarısı: Rus ateşinde delik deşik olmasına rağmen üsse geri döndü

Bayraktar işaretledi Akıncı vurdu
GÜNDEM
Bayraktar işaretledi Akıncı vurdu

Baykar'dan Ukrayna'ya üç Bayraktar TB2 bağışı
EKONOMİ
Baykar'dan Ukrayna'ya üç Bayraktar TB2 bağışı

20 yıl sonra bir ilk

20 yıl sonra bir ilk

​Euro/Dolar paritesi eşitlendi.
İlk kez görüldü

İlk kez görüldü

'İlginç bir kuş türü ile karşı karşıyayız'
İngilterenin yeni başbakanı 5 Eylülde belli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme.

​Ertuğrul Gazi'nin bir deposu Türkiye'deki konutlara 10 gün yetiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.