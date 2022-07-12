Selçuk Bayraktar: O zaman kimse inanmamıştı

The Telegraph'ın Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva'nın, "İstanbul'da sıkı korunan bir fabrikada, işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyor." diyerek başladığı yazısında, Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının Rusya ve Ukrayna arasında süren savaştaki etkisinden bahsediliyor.

"O zamanlar dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." ifadelerini kullanan Selçuk Bayraktar, insansız hava aracı yapmanın kâr değil, "Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek" amacıyla üretildiğini söylüyor.

Gazete, Bayraktar'ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor.

TB2 insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiği de anlatılıyor.

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