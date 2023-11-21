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Ekonomi

Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma dünya muharebe tarihinde devrim yapacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, KTÜ’de düzenlenen 'Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi'ne katıldı. Selçuk Bayraktar, söyleşide İsrail'in Gazze katliamına dikkat çekip Kızılelma ve TB3 SİDA vurgusu yaparak, "Bebeklerin hesapsız şekilde katledildiği dünyanın, ahlak, iyilik ve adalet sesinin daha gür şekilde çıkabilmesi için bu uçaklara ve sizlerin çalışmalarına ihtiyacı var. Bayraktar TB3 ve KIZILELMA, görev almayı başardığında, dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar" dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:37 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 16:37 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, KTÜ’de düzenlenen 'Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi'ne katıldı. Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde, salonu dolduran öğrencilerle bir araya gelen Bayraktar, BAYKAR'ın tarihsel süreçteki gelişimi hakkında sunum yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) gerçekleştirilen söyleşide öğrencilere yönelik, "Bebeklerin hesapsız şekilde katledildiği dünyanın, ahlak, iyilik ve adalet sesinin daha gür şekilde çıkabilmesi için bu uçaklara ve sizlerin çalışmalarına ihtiyacı var. Bayraktar TB3 ve KIZILELMA, görev almayı başardığında, dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar" dedi.

'TB3 SİHA 2024'te göreve başlayacak'

Uçuş testleri süren Bayraktar TB3 SİHA'yı 2024 yılında göreve hazır hale getireceklerini belirten Bayraktar, "Ürettiğimiz teknolojiler sayesinde başka ülkelerin kapısını çalan bir konumdan; kapısı çalınan bir konuma geldik. Geçen haftalarda Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuşunu gerçekleştirdik. Hatta bugün itibarıyla 8'inci uçuşunu da yapıyor. TB3'ü de en kısa zamanda gemimize konuşlandırıp, 2024 yılında da göreve hazırlıyoruz. 2024'te inşallah göreve başlayacak" dedi.


'Dünya havacılık tarihinde ilk'

Test uçuşları başarılı sonuçlanan TB3 silahlı insansız hava aracı ve KIZILELMA'nın dünya hava muharebe tarihinde devrim yapacağını belirten Bayraktar, "Semalardaki uçuşlarımız, ülkemize bir anlamda bağımsızlığını kazandırdı ve terörün belinin kırılmasını da sağladı. Bizler BAYKAR'daki arkadaşlara şunu söyledik, ülkemiz semalarında tam bağımsız ve hür olununcaya kadar çabalarımız devam edecek. BAYKAR'ın genetik kodu bu. İnsansız hava savaş uçağımız KIZILELMA ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı öncesi test uçuşunu başarıyla tamamladık. KIZILELMA bizlere oyun kurucu olduğunu da müjdeliyor. Bu uçuşlar bir anlamda gelecekte hava muharebesinin nasıl olacağını da gösteriyor. Özellikle KIZILELMA ile AKINCI'nın yakın uçuşu, dünya havacılık tarihinde ilk kez yaşandı. Bebeklerin hesapsız, arsız, azgın şekilde katledildiği dünyanın, ahlak, iyilik ve adalet sesinin daha gür şekilde çıkabilmesi için bu uçaklara ve sizlerin çalışmalarına ihtiyacı var arkadaşlar. Bayraktar TB3 ve KIZILELMA, günün birinde görev almayı başardığında, dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklardır, aynen SİHA'larımız gibi" diye konuştu.

Konuşması sonrası Bayraktar'a, KTÜ yönetimi tarafından düzenlenen törenle 'Fahri Doktora' ünvanı da verildi.



#Selçuk Bayraktar
#Kızılelma
#TB3 SİHA
#Gazze
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