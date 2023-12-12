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Ekonomi

TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2018 senesinden bu yana Türkiye'nin farklı noktalarında düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST'in 2024 yılında Adana'da yapılacağını duyurdu. Bayraktar sosyal medya paylaşımında, "Uzaklarda arama TEKNOFEST 2024 Adana'da" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:20 - 12/12/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 20:38 - 12/12/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar, Teknofest 2024'ün Adana'da yapılacağını açıkladı.
Selçuk Bayraktar, Teknofest 2024'ün Adana'da yapılacağını açıkladı.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi olarak öne çıkan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2024 yılında Adana'da yapılacak.

"Uzaklarda arama TEKNOFEST 2024 Adana'da"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2018 senesinden bu yana Türkiye'nin farklı noktalarında düzenlenen festivale ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Bayraktar paylaşımında,
"Uzaklarda arama TEKNOFEST 2024 Adana'da"
ifadelerini kullandı.

2023'teki TEKNOFEST'LERE 4,6 milyon kişi katılmıştı

İlk TEKNOFEST'in düzenlendiği 2018'den bugüne organizasyon, yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen festival, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 3 büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir etabı ise 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lere toplam 4,6 milyon kişi katılmıştı.



#Selçuk Bayraktar
#Teknofest
#Adana
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