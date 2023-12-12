Havacılık ve teknoloji festivali Teknofest İzmir’in kapanışı büyük bir katılımla gerçekleşti. Çiğli Havalimanı’ndaki festivalin son gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın yanı sıra Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterler gösteri yaptı. TEKNOFEST Başkanı Selçuk Bayraktar, bugüne kadar yapılan 9 festivale 2 milyon gencin projesiyle başvurduğunu söyledi.