Selçuk Bayraktar 'Tüm Türk alemi burada' diyerek paylaştı: Akıncı TİHA'da gurur günü

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
Mezuniyet töreni düzenlendi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan mezuniyet törenine katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada kadim medeniyetin değerleri olan hürriyet, adalet, merhamet ve iyilik yolundan ayrılmamaya vurgu yaptı. Bayraktar, konuşmasında kursiyerlerden görev yapacakları Bayraktar Akıncı gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformla milletlerine ve insanlığa hizmet etmelerini istedi. Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva’nın da katıldığı törende eğitimlerini dereceyle bitiren kursiyerlere ödülleri takdim edildi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar şu ifadelere yer verdi:
- Bayraktar #AKINCI TİHA 8. Dönem kursiyerlerimiz mezun oldu. Bişkek'ten Şuşa'ya, Şuşa'dan Çorlu'ya neredeyse tüm Türk alemi törendeydi. İnşallah Türk Milleti olarak Türkiye Yüzyılı'nda Kızılelma’ya hep birlikte yürüyeceğiz!