Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Arsızın uğursuzun nefesi sana yetmez!

BAYKAR'ın Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı" denildi. Yüzde 93'lük yerlilik olan SİHA'ların 19 ülkeye de ihraç edildiği belirtildi.

#MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yapılan açıklamada, "#BayraktarTB2 sınıfında dünyanın en iyisi! Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı! Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik Dünya rekoru yüzde 93 yerlilik, 19 ülkeye ihracat. Kritik tüm aksam ve bileşenler milli" ifadelerine yer verildi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN 'BAYRAKTAR TB2' PAYLAŞIMI

Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2" için yaptığı paylaşımda, "Babamızın yadigarı Anamızın duası Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti. 'Semalarımda hür ve bağımsız olacağım' diyen Milletimizin onurlu ifadesisin. Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!" ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN 'BAYRAKTAR TB2' PAYLAŞIMI

Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2" için yaptığı paylaşımda, "Babamızın yadigarı Anamızın duası Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti. 'Semalarımda hür ve bağımsız olacağım' diyen Milletimizin onurlu ifadesisin. Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!" ifadelerini kullandı.

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