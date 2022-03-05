Ekonomi Selçuk Bayraktardan dikkat çeken paylaşım Arsızın uğursuzun nefesi sana yetmez
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Arsızın uğursuzun nefesi sana yetmez!

BAYKAR'dan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2'ye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı" denildi. Yüzde 93'lük yerlilik olan SİHA'ların 19 ülkeye de ihraç edildiği belirtildi. Selçuk Bayraktar ise "Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!" paylaşımında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Selçuk Bayraktardan dikkat çeken paylaşım: Arsızın uğursuzun nefesi sana yetmez!
Selçuk Bayraktar.

BAYKAR'ın Twitter hesabından, Bayraktar TB2'ye ilişkin açıklama yapıldı.

  • Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı" denildi. Yüzde 93'lük yerlilik olan SİHA'ların 19 ülkeye de ihraç edildiği belirtildi.

#MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle yapılan açıklamada, "#BayraktarTB2 sınıfında dünyanın en iyisi! Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk zaferin kahramanı! Milli ve Özgün Tasarım, Yazılım, Donanım, Aerodinamik, Mekanik Dünya rekoru yüzde 93 yerlilik, 19 ülkeye ihracat. Kritik tüm aksam ve bileşenler milli" ifadelerine yer verildi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN 'BAYRAKTAR TB2' PAYLAŞIMI

Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2" için yaptığı paylaşımda, "Babamızın yadigarı Anamızın duası Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti. 'Semalarımda hür ve bağımsız olacağım' diyen Milletimizin onurlu ifadesisin. Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!" ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN 'BAYRAKTAR TB2' PAYLAŞIMI

Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2" için yaptığı paylaşımda, "Babamızın yadigarı Anamızın duası Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti. 'Semalarımda hür ve bağımsız olacağım' diyen Milletimizin onurlu ifadesisin. Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır. Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a: Katranı kaynatsan olur mu şeker
EKONOMİ
Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a: Katranı kaynatsan olur mu şeker

Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi: Yüzde 93 yerli, 19 ülkeye ihracat yapıldı
EKONOMİ
Bayraktar TB2 sınıfında dünyanın en iyisi: Yüzde 93 yerli, 19 ülkeye ihracat yapıldı
Bantla direğe bağladılar

Bantla direğe bağladılar

Casusluk yaptığı iddia ediliyor.
Son 14 yılın zirvesine çıktı

Son 14 yılın zirvesine çıktı

​Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş buğdayı vurdu.
İşgalde 10uncu gün: Silahlar susacak mı? Rus ordusundan geçici ateşkes ve insani koridor adımı

Savaş ve çatışma ortamından en çok çocuklar etkileniyor.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 'Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır' diyerek duyurdu.

Yüzde 93 yerli, 19 ülkeye ihracat yapıldı.

​İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren görüntüler.

Gören gerçek sanıyor, Türkiye'nin bir çok ilinden teklif geliyor.

​Yapmayan hizmetten yararlanamayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.