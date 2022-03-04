Ekonomi Selçuk Bayraktardan Merdan Yanardağa Katranı kaynatsan olur mu şeker
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Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a: Katranı kaynatsan olur mu şeker

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) hedef alan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a okkalı bir cevap verdi. Yanardağ'ın SİHA'lar için söylediği 'oyuncak' sözüne göndermede bulunan Bayraktar, "TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor." ifadelerini kullandı. Bayraktar sözlerinin devamında, "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker..." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktardan Merdan Yanardağa: Katranı kaynatsan olur mu şeker
Merdan Yanardağ - Selçuk Bayraktar

Dünyadan peş peşe övgü haberlerinin geldiği, savaşlarının seyrini değiştiren, ülkelerin almak için sıraya girdiği Türk SİHA'ları, fondaş medyada hazımsızlığa neden olmuş, TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, "Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70’i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor" demişti.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarını hedef alan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"TSK KANDİL'İ VURUYOR EN ÇOK BUNLARDAN SES GELİYOR"

Yanardağ'ın SİHA'lar için söylediği 'oyuncak' sözüne göndermede bulunan Bayraktar, "TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor." ifadelerini kullandı.

"KATRANI KAYNATSAN OLUR MU ŞEKER?"

Bayraktar'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Katranı kaynatsan olur mu şeker,

Cinsini sevdiğim cinsine çeker...

TSK, o oyuncaklarla son yıllarda en fazla Kandil'e vuruyor, en çok ses bundan geliyor.

Sebep-sonuç ilişkili korelasyon ve nedensellik bağlamında;

kontrollü deneyle pozitif bilime katkı böyle bir şey..."

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak
OYNAT 00:33
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak
Dünyadan peş peşe övgü haberlerinin geldiği, savaşın seyrini değiştiren, ülkelerin almak için sıraya girdiği Türk SİHA'ları fondaş medyada hazımsızlık yaptı. TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, 'Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor' dedi. Yanardağ'ın fıkra gibi açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını diline düştü. Onlarca kişi Yanardağ ile dalga geçti.
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