Selçuk Bayraktar'dan MİUS paylaşımı: Bayraktar Kızılelma geliyor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın" ifadelerini kullandı.
Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. 🦈
MİUS - İnsansız Savaş Uçağı:
Bayraktar KIZILELMA 🍎
Yolda geliyor, takipte kalın...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🍎🇹🇷 https://t.co/Jh9Nhxa0MG pic.twitter.com/nwUBXVyTWT
Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. 🦈