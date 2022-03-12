Selçuk Bayraktar'dan MİUS paylaşımı: Bayraktar Kızılelma geliyor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın" ifadelerini kullandı.

Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. 🦈



MİUS - İnsansız Savaş Uçağı:



Bayraktar KIZILELMA 🍎



Yolda geliyor, takipte kalın...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🍎🇹🇷 https://t.co/Jh9Nhxa0MG pic.twitter.com/nwUBXVyTWT — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 12, 2022

OYNAT 04:41 Geleceğin savaş uçağı görücüye çıktı: İnsansız havalanıp görev yapacak İnsansız kara, hava ve deniz araçlarında ortaya koyduğu ürünlerle adından sıkça söz ettiren Türk savunma sanayi heyecanlandıran bir projenin daha üzerinde çalışıyor. 12 yıllık hayalde sona gelindi ve gelecekte beşinci nesil savaş uçaklarının yerini alacak insansız savaş uçakları için geri sayım başladı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesi MİUS'u aldı.

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