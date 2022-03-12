Ekonomi Selçuk Bayraktardan MİUS paylaşımı Bayraktar Kızılelma geliyor
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar'dan MİUS paylaşımı: Bayraktar Kızılelma geliyor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktardan MİUS paylaşımı: Bayraktar Kızılelma geliyor
Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı fotoğraf.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın" ifadelerini kullandı.

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