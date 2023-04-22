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Ekonomi

Selçuk Bayraktar'dan TCG Anadolu'lu bayram mesajı: Kendi gök kubbemiz altında

TCG Anadolu Gemisini gezmek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci gününde de kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Baykar Teknoloji Yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TCG Anadolu'yu ve güvertesinde yer alan Kızılelma ve Bayraktar TB2 gibi SİHA'lar önünde fotoğraf çekinen vatandaşların yer aldığı bir bayram tebrik videosu paylaştı.

17:46 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

Baykar Teknoloji Yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar
''Kendi gök kubbemiz altında… Hayırlı bayramlar.''
etiketiyle paylaştığı mesajda, Ramazan Bayramı'nda ziyaretci akınına uğrayan TCG Anadolu'yu ve güvertesinde yer alan Kızılelma ve Bayraktar TB2 gibi SİHA'lar önünde fotoğraf çekinen vatandaşların yer aldığı bir bayram tebrik videosu yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde Sarayburnu’nda ziyarete açılan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, dünyanın ise ilk SİHA gemisi olma özelliğine sahip TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.





'Kendi gök kubbemiz altında"

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, ''Kendi gök kubbemiz altında… Hayırlı bayramlar.'' etiketiyle paylaştığı mesajda, ziyaretci akınına uğrayan TCG Anadolu'yu ve güvertesinde yer alan Kızılelma ve Bayraktar TB2 gibi SİHA'lar önünde fotoğraf çekinen vatandaşların yer aldığı bir bayram tebrik videosu yayınladı.





#TCG Anadolu
#Kızılelma
#TB2
#SİHA
#Selçuk Bayraktar
1 saat önce
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