Selçuk Bayraktar'dan TCG Anadolu'lu bayram mesajı: Kendi gök kubbemiz altında

Selçuk Bayraktar
Geçtiğimiz günlerde Sarayburnu’nda ziyarete açılan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi, dünyanın ise ilk SİHA gemisi olma özelliğine sahip TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.
'Kendi gök kubbemiz altında"
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, ''Kendi gök kubbemiz altında… Hayırlı bayramlar.'' etiketiyle paylaştığı mesajda, ziyaretci akınına uğrayan TCG Anadolu'yu ve güvertesinde yer alan Kızılelma ve Bayraktar TB2 gibi SİHA'lar önünde fotoğraf çekinen vatandaşların yer aldığı bir bayram tebrik videosu yayınladı.