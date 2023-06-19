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Ekonomi

Sendika başkanlarıyla görüşen Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin açıklanacağı günün belirlenmediğini bildirdi.

15:23 . 19/06/2023 Pazartesi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Asgari ücreti belirlenmesi adına gün içerisinde yapılan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Saat 14.00’te başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay,
"Rakamsal teklif oluştuğunda tekrar bir araya geliriz"
dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
"Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, üzerinde çalışıyoruz"
açıklamasında bulundu.
  • 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret Temmuz zammı 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi açıklanacak. Kurban Bayramı sonrası da emekli ve memur zammı için düğmeye basılacak. Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Masadaki zam oranları

Asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, halen 8 bin 506 lira 80 kuruş olan net asgari ücret 10 bin 329 lira 80 kuruşa yükselecek. Eğer refah payı da eklenirse bu durumda artış yüzde 30 ya da 35'i bulabilecek.

Bugün 8.506 TL olan net asgari ücrete;
  • yüzde 18'lik bir artış olursa 10 bin TL,
  • yüzde 30'luk bir artış olursa 11 bin 58 TL,
  • yüzde 35’lik bir artış olursa 11 bin 483 TL,
  • yüzde 40’lık bir artış olursa 11 bin 908 TL,
  • yüzde 45’lik bir artış olursa 12 bin 333 TL'ye yükselecek.


#asgari ücret
#vedat ışıkhan
#TÜRK-İŞ
#TİSK
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