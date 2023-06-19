Sendika başkanlarıyla görüşen Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret Temmuz zammı 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi açıklanacak. Kurban Bayramı sonrası da emekli ve memur zammı için düğmeye basılacak. Yeni asgari ücretin 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.